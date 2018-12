Así la hija de Dwayne Johnson, The Rock, le deja saber quién manda en casa. ¡Mira el tierno video!

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Dwayne Johnson es un padre consentidor, y un video que publicó recientemente de su hija Jasmine de, dos años, así lo deja demostrado.

The Rock como se le conoce en Hollywood colgó unos visuales en sus redes sociales donde se le ve llegar hasta donde está su pequeña pintando muy animada. La chiquitina tiene un chupón en la boca, luce una lindas pijamas y está justo frente a un lienzo de pintura.

El orgulloso papá llega cantando “here comes Dwana Claus”, en referencia a su nombre mezclado con el de Santa. Abre la puerta de la terraza donde está la pequeña. Cuando Jasmine lo ve, se acerca hasta donde está su papá. Sin embargo, solo lo mira y le cierra la puerta. Johnson reacciona asombrado. “oh, ok, Merry Christmas”, responde su papá con simpatía.

Inclusive en el calce que acompaña el video en Instagram, escribió: “¡Feliz Navidad de nuestra ohana (familia en el idioma hawaiano) para ustedes!”. El mensaje lo acompaña con símbolos de una carita riendo, otra de Santa Claus y símbolos musicales.

Los comentarios de los fanáticos de Johnson eran tan simpáticos como las imágenes de la grabación que publicó el actor. Muchos le decían que su hija era preciosa, pero no quería que papi la molestara. “Los niños son graciosos de esa manera… No me molestes papá”, escribió uno. Mientras, que otro expresó: “Jajaja, estoy ocupada ahora mismo”. Asimismo, una fanática le dijo a The Rock: “Jajaja no quiere que le interrumpan su inspiración de artista”.