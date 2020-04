Así pasa la cuarentena la hija de Mónica Spear con sus abuelos Su abuelo Rafael Spear atribuye a Maya que hayan sido más cuidadosos a la hora de protegerse del peligroso coronavirus. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En estos tiempos tan difíciles, Rafael Spear se reafirma aún más en el objetivo que se marcó tras el fallecimiento de su hija, la actriz Mónica Spear, de proteger a su nieta, Maya Berry Spear. Por eso, el venezolano y su esposa han mantenido a su nietecita protegida de la pandemia del coronavirus en su casa en Orlando, FL. “[Estamos] aquí, encerrados”, dijo Spear en exclusiva a People en Español. “Manteniéndonos lo más lejos posible del virus”. Maya, que es la chispa que da vida a sus abuelos, también ha contribuido a que sus ellos adopten las medidas de precaución necesarias para evitar contagiarse con el peligroso virus. “[Estamos] entretenidos con Maya”, cuenta Spear. “Nos mantiene ocupados y responsables con nosotros mismos”. Image zoom Rafael Spear Entre otras cosas, los abuelos ayudan a la chiquilla de 11 años con las tareas escolares y lo disfrutan tanto, que cada día de encierro lo documentan con fotografías. “[Estamos siendo sus tutores] con sus clases a distancia”, cuenta el orgulloso abuelo. “Y [estamos] fotografiándola en cada clase”. Image zoom Cortesia de la Familia Spear Mónica Spear, protagonista de exitosas telenovelas como Pasión prohibida y Flor salvaje, fue asesinada junto a su pareja Thomas Berry por delicuentes que los asaltaron durante unas vacaciones en Venezuela en 2014. “Maya era su todo”, recordó Rafael Spear en declaraciones a People… en 2017. “Maya salía con Mónica a muchos sitios, para donde quiera la llevaba. Era una relación de mucho amor y de mucho clic, eran hechas la una para la otra”. Image zoom Cortesia de la Familia Spear Según su hermano Ricardo Spear dijo entonces a People..., Mónica era única. “Nosotros éramos, por crianza, un poco rígidos y ella avanzó más en el autodescubrimiento y en dar amor. Era espiritual y era muy libre, era diferente”, afirmó. Advertisement

