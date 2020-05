¡Mauricio Ochmann muestra foto donde su hija es idéntica a Aislinn Derbez! ¡Qué bárbaro! El papá de Kailani compartió nueva foto con su hija y todos enloquecieron con el parecido de la niña con su mamá. ¿Verdad que están igualitas? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mauricio Ochmann comentó en una entrevista reciente que el apellido Derbez no le pesó… ¡Desde luego Kailani no puede decir lo mismo! Los genes de su abuelo, Eugenio Derbez, ya han causado titulares en el pasado porque, qué bárbaro... ¡Todos en la familia se le parecen! En la última foto que el atractivo Mauricio compartió junto a la hija de Aisslin Derbez, puedes ver perfectamente que el rostro de la niña es idéntico al de su bella mamá, ¡sólo que con distintos colores! ¿Tú también te diste cuenta? “Les mandamos buena vibra dominguera”, dijo un despeinado Mauricio junto a su niña que mostraba un simpático gesto. Aislinn añadió un comentario con varios emojis de ojitos de corazón. Algunos fans no tardaron en darse cuenta del tremendo parecido con ella en una Kailani que ya va creciendo: “¡Cómo se parece a ti!“. “¡Ay cómo se parece a su mamá!”, le dijeron también a Mauricio. Y alguna fan más aventada no dudo en escribirle al ver a la hermosa niña: “Yo quiero ser su madrastra”. La relación entre los dos actores, que acaban de separarse, es de lo más cordial. “Ais y yo tenemos una buena comunicación, un proceso desde hace muchos meses antes. Prometimos que íbamos a poner el bienestar primero y así lo hemos hecho. Nos adoramos, podemos vivir como familia sin ningún problema”, dijo Mauricio hace unos días en una entrevista televisada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque también confesó que lo que no disfrutó tanto fue el reality show que realizó junto a la familia de Eugenio Derbez: “Mi experiencia no fue la mejor, me quedo con el teatro...” Aunque aseguró que su relación con ellos sigue siendo buena. Por cierto, aún no se sabe todavía si el papá de Kailani volverá a participar de la siguiente entrega que ya están comenzando a planear.

