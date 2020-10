¡La hija de Marlene Favela colaborará con su mamá en su nuevo proyecto profesional! La actriz ha compartido orgullosa la nueva aventura laboral que le permitirá pasar aún más tiempo y disfrutar sin fin de su bebita que acaba de cumplir un año. ¡Menuda aventura! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La carrera de Marlene Favela es imparable y la cosa sigue en ascenso. Su lista de sueños y proyectos es interminable, algo que hace encantada de la vida y que comparte feliz con sus más de 4 millones de seguidores en redes. Su última aventura laboral es de las más especiales para la artista pues contará con una colaboradora de excepción, ¡su hija Bella! Juntas 'trabajarán' en un nuevo proyecto que la feliz mamá acaba de anunciar en su perfil de Instagram con muchísima ilusión. Después de arrasar con su empresa Marlene Favela Fashion, un portal dedicado a la moda y el empoderamiento femenino, le llega el turno a La tienda de Bella Seely online, un espacio que en apenas 3 días ya ha superado los 2 mil seguidores y promete muchas sorpresas. "Bienvenidos al mundo de Bella", dice la primera publicación. ¿Ropa de bebé, complementos, accesorios, juguetes para niños? Si bien la dulce mamá no ha desvelado cuál será el contenido que se pondrá a disposición, conociendo su pasión por la moda y viendo el perfil de la pequeña, todo apunta a que por ahí va el asunto. "Muy pronto te contaré de qué se trata", ha dejado en el aire. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN De momento toca esperar unos días hasta que Marlene cuente con lujo de detalles de qué se trata este nuevo proyecto en el que su princesa será la gran protagonista. La chiquitina ya es una de las influencers más exitosas sin ella saberlo. Su página en Instagram es todo un éxito gracias a sus modelitos de ensueño y, sobre todo, su preciosa sonrisa. Aunque Marlene no se ha retirado de la actuación sí es cierto que ha enfocado todas sus energías, además de en su hija, en sus proyectos personales. Su éxito en la redes, con su canal de Youtube y otras plataformas han sido un trampolín para sacar su lado más emprendedor y hacer todo aquello con lo que siempre soñó. Image zoom IG Marlene Favela Ahora, de la mano de Bella, seguro que vuelve a alcanzar la cima pues todo lo que se hace con el corazón y tanto amor está destinado a salir bien.

Close Share options

Close View image ¡La hija de Marlene Favela colaborará con su mamá en su nuevo proyecto profesional!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.