La hija de Marlene Favela hace honor a su nombre Bella ¡mira lo linda que está! Hace poco más de un año, Marlene Favela se convirtió en madre de una nena a quien llamó Bella; ahora, la pequeña muestra que ha heredado la hermosura de la famosa actriz. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 12 de octubre de 2019, Marlene Favela se convirtió en madre de una nena a quien llamó Bella. Con el paso del tiempo, la niña cada vez deslumbra más con su belleza y se perfila para ser toda una modelo o a quizá una estrella de las telenovelas como su famosa mami. Mientras eso sucede, la pequeña se ha robado el corazón de los 286 mil seguidores que tiene en su cuenta de Instagram y de los fanáticos de la actriz, quienes la llenan de halagos como "hermosa", "adorable", "linda", "divina" y "preciosa", por mencionar solo algunos. "Bella está bellísima; además siempre vestida muy ¡¡¡¡propia y elegante!!!! Siempre sale muy seria en sus fotos. ¿Realmente es así? o ¡¡¡¡¡es pinga!!!!!", mencionó una usuaria. "Está hermosa mi princesa Bellita y está grandísima. Está sonriendo, porque ella es muy seria y propia. La amo", comentó una cibernauta. La chiquilla también tiene su club de fanáticos que no han dudado en mencionar lo grande que está. "Tan bella mi muñeca ya camina; como pasa el tiempo", comentan. Bella Seely Marlene Favela Credit: IG Marlene Favela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, la orgullosa mamá no deja de presumir a su primogénita a quien la siempre muestra con lindos atuendos y realizando algunas actividades habituales como cualquier niña de su edad. "Simplemente te amo", gusta de escribir Favela en las imágenes que postea en dicha red social. Bella hija de Marlene Favela Credit: Bella Seely Instagram "Preciosa Bellita y su vestidito divino. Como siempre ella es toda una modelito. Muchas bendiciones del cielo para ti, tu linda mamita y toda tu familia", dijo alguien más. Marlene Favela aprovecha cualquier ocasión para mostrar cómo va creciendo Bella; incluso, hay quienes le auguran a la nena que será una rompecorazones cuando crezca. Solo el tiempo lo dirá.

