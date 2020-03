¡Para derretirse! Mikaela, la hija de 8 años de Luis Fonsi sorprende a las redes con su canto ¡Talentosa como su papá! Mikaela, la hija mayor de Luis Fonsi y Agueda López, ha dejado a todos boquiabiertos demostrando tu dulce voz angelical ¿la has escuchado? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El talento y carisma de Luis Fonsi son conocidos en el mundo entero. El juez de La Voz (Telemundo) e inmortal coautor de "Despacito" nos ha dejado momentos inolvidables en la música, arte que ahora parece heredar su hija Mikaela de solo ocho añitos quien está derritiendo a las redes con su angelical y tierna voz. La nenita, primogénita del artista boricua y la modelo española Agueda López, ha aprovechado estos días de encierro por la cuarentena del coronavirus para compartir momentos invaluables con su padre en su casa de Miami y uno de ellos fue aprovechado para que la nena se metiera al estudio de grabación para crear su propia versión del inmortal hit "We Are The World". Muy seriecita y vestida de rosa la pequeña se planta ante el micrófono y casi sin moverse y quizá venciendo a la timidez propia de su edad, va cantando los versos del tema. "Esta tarde mi hija Mikaela me pidió que la grabara cantando esta canción. Ella es muy timida así que fue una hermosa sorpresa", contó el orgulloso papá al compartir el video con sus 9.2 millones de seguidores en Instagram. "Pues les cuento que en 2 minutos tenia el arreglo, la sesión, el mic listo, letra impresa y cámara grabando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tema fue creado hace justamente 35 años para que un grupo de artistas conocidos como USA for Afica -y encabezados por Michael Jackson, Diana Ross y Bruce Springsteen- y ayudaran a la hambruna que azotaba al continente por aquel entonces. Fonsi se une así a la lista de famosos como su paisano Chayanne, que han convertido estos momentos de cuarentena en lindos recuerdos al lado de sus hijos y que buscan animar a los fans ante la pandemia de COVID-19. ¡Qué buena onda! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Para derretirse! Mikaela, la hija de 8 años de Luis Fonsi sorprende a las redes con su canto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.