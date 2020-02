North West se une a la locura de TikTok La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West tiene una cuenta privada en la plataforma TikTok, según reveló su mamá ¿Heredará su imperio mediático? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print North West se ha destacado a su corta edad (¡solo tiene seis años!) por ser toda una fashionista, aparecer en la portada de revistas de moda o hasta usar un piercing. Ahora, la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West puede agregar un nuevo título a su cuenta: estrella de TikTok. La menor se ha unido a la locura global desatada por la plataforma creada en China por medio de la cual millones de jóvenes y niños crean y comparten videos, principalmente musicales. Fue su propia mamá quien al desfilar por una de las deslumbrantes fiesta post-Oscar en Hollywood le reveló al programa televisivo Entertainment Tonight que Nori (como ella la llama) tiene una cuenta privada de Tiktok. “Ella junta montones de TikToks y los deja como borrador”, explicó la estrella de Keeping Up With The Kardashians (E!). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicho programa compartió un video de YouTube que muestra parte de los talentos de Nori con su hermano Saint, de cuatro años, donde aparecen muy modernos -él con gafas de sol. y cadena dorada al cuello, ella con collar de perlas- bailando y cantando y mirando a la cámara. Esta no es la primera vez que North sorprende con su precocidad y curiosidad por probar cosas nuevas aún a su corta edad. En 2019 causó verdaderao revuelo cuando en por lo menos dos ocasiones apareció con un piercing en la nariz, el cual al parecer era removible. Advertisement

