La hija de Kim Kardashian interrumpe a su mami en pleno video ¡y este fue el reclamo que le hizo!

North West, la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, se coló en un video que grababa su mamá y lo que inició como una broma acabó no muy bien que digamos ¿Ya lo viste? Dicen por ahí que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y a juzgar por un video que acaba de surgir de Kim Kardashian donde se cuela su hija North entre broma y broma parece que ha salido a relucir un sentimiento de la niña que no dudó echarle en cara a su famosa mamá. El video en cuestión apareció este martes en la página oficial de Twitter de Gavin Newsom, Gobernador de California quien buscando llamar la atención del público invitó a la estrella de Keeping up with the Kardashians (E!) a grabar hablarle al público sobre la importancia de quedarse para seguir combatiendo la propagación del coronavirus en la entidad. Sentada en su cama, concentrada y perfectamente maquillada y peinada la madre de cuatro apareció dispuesta a grabar . "Hola California soy Kim Kardashian West y quiero hablarles sobre la importancia de..." y sin acabar su frase se escucha la voz de la niña de seis años diciendo con voz clara y fuerte: "¡Y North West!". Kim esboza una sonrisa un poco tiesa y continúa su monólogo mientras la niña la sigue rondando. Luego comienza a hablar del maravilloso clima de California para explicar que a pesar de ello hay que seguir en casa y practicando el distanciamiento social. En ese momento North le susurra: "Quiero salir". Ya un poco exasperada Kim le lanza una mirada de esas que solo las mamás saben mandar y le dice que pueden salir al jardín pero nada más. Pero North prosigue brincoteando en la cama ante la frustración de su mamá quien le pide pare. "Créanme, yo [también] quisiera salir de aquí, más de lo que imaginan", exclama entre dientes la diva con la niña colocada ya de plano detrás suyo. Y ahí es justo cuando North soltó su verdad sin miramientos: "¡Tú deberías estar más ocupada con tus hijos, no con tus amigos!". Image zoom Twitter/ Governor Gavin Newsom ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1249825256883159040&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.etonline.com%2Fnorth-west-crashes-kim-kardashians-quarantine-psa-144749 Como cualquier niñita de seis años, North es tremenda y está acostumbrada a participar en video que cuelga su famosa mamá en redes sociales: Image zoom IG/Kim Kardashian Hace no mucho se metió en tremenda controversia cuando la mamá de una pequeña estrella de redes acusó a North de copiar a su hija durante uno de los Sunday Services de su papá: Image zoom Arnold Jerocki/GC Images; Bryan Bedder/Getty Images for PUMA Total que como podemos ver, North está entrando en una de esas etapas en que los niños están llenos de curiosidad y absorbiéndolo todo rápidamente como esponjitas. Además, North es la cabeza de su clan, pues sus hermanitos son bastante más menores, empezando por Saint, el segundo, de cuatro años, que le hace segunda en sus pinitos en el rap, y nos más pequeñitos, Chicago, de dos, y Psalm, de 10 meses, que es aún un bebé de brazos. ¡Ay North, la de sorpresas que nos deparas!

