El tierno gesto de la hija de Kim Kardashian para proteger a su madre del coronavirus La pequeña North ha tenido este enternecedor gesto con su madre para cuidarla y evitar que se contagie del COVID-19. By Teresa Aranguez Corren tiempos complicados y es en estos momentos cuando más amor y solidaridad se necesita. La hijita de Kim Kardashian, a pesar de su corta edad, parece que lo ha entendido y por eso ha decidido hacer algo para ayudar a su familia y evitar que se contagie del coronavirus. La preciosa North West ha construido un refugio improvisado de cartón para proteger a sus papis y hermanitos. En su interior hay camas, muebles, desinfectantes ¡y hasta ventanas! No falta detalle. Orgullosa y especialmente tocada por el hermoso gesto de su chiquitina, Kim ha compartido el entrañable video con sus seguidores en las redes sociales que se han derretido de amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta casita temporal está creada para pasar la cuarentena tal y como expresa la feliz mamá al mostrarla. North la ha creado especialmente para sus papis que están representados con dos muñequitos que lucen como Kim y Kanye West. La empresaria y modelo no ha podido evitar reírse mientras describe lo que le ha preparado la pequeña. Image zoom "Qué lindo, la bebé sí conoce la humildad", "Ese es el juguete que no tiene precio", "Eso es ser humilde y noble", "Puede tener toda la plata del mundo y aún sigue jugando con el cartón, qué bella", han escrito algunos de los seguidores sobre la original idea de North. Sin duda un detalle que nos ha llegado al alma.

