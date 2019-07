La hija de 6 años de Kim Kardashian impacta al aparecer con un piercing en la nariz

A pesar de su corta edad North West, hija mayor de Kim Kardashian, es toda una fashionista y no hay look que no le encante probar. A la niña de 6 años la hemos visto con trajes de princesa de Disney, ropa estilo gótico y hasta labiales y el cabello alaciado, así que a estas alturas parecería que no podría sorprendernos con su estilo.

Sin embargo, la niña ha conseguido volver a impactar. Esta vez lo ha conseguido con el curioso look que eligió para celebrar los 85 años de vida de su bisabuela, doña Mary Jo “MJ” Campbell, donde la menor se apareció ni más ni menos que con un piercing en la nariz.

North presumió su look en una serie de instantáneas publicadas este fin de semana por su mamá en Instagram Stories. En ellas la niña aparece con sus primas, Penélope Disick y True Thompson, además de sus tías Kourtney y Khloé Kardashian, y de su hermanito recién nacido, Psalm West. En todas se observa a la nena con un coqueto arillo en el lado izquierdo de la nariz.

Pero no se alarmen, como su misma mamá indicó, su hija no hizo una perforación para colocarse el adorno corporal. “¡!!Alerta de anillo nasal falso!!!”, exclamó la estrella de Keeping up with the Kardashians (E!) en uno de sus posts para despejar toda duda.

Image zoom

Image zoom

Psalm, el hermanito menor de North, también apareció en las fotos:

Image zoom Instagram Stories Kim Kardashian

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Esta no es la primera vez que la hija de la socialité y el rapero Kanye West estremece al público con sus modas.

Durante las fiestas navideñas del 2018 la niña sorprendió con un glamuroso look que incluía los labios pintados color carmín. La niña también se ha distinguido por llevar el cabello alaciado desde muy temprana edad y su gusto por los bolsos de la casa francesa Louis Vuitton.

Por cierto que uno de ellos se coló en uno de los videos que Khloé Kardashian colgó este fin de semana para compartir lo ocurrido en el cumpleaños de doña Mary Jo. Ahí se observa a North, toda vestida de color naranja, sacando una muñeca de su bolso para dársela a su hermanita Chicago ¡Wow!