Hija de Khloé Kardashian hereda una característica que no le agrada a la estrella de telerrealidad La menor del clan Kardashian aseguró que su manera de criar a su hija True es completamente distinto al de sus famosas hermanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de recibir críticas muy poco constructivas y comentarios negativos sobre la crianza de su hija, Khloé Kardashian decidió que no compartiría momentos íntimos al lado de la pequeña True Thompson, para evitar las opiniones no deseadas de sus seguidores. Desde entonces, la estrella de telerrealidad se ha limitado solamente a publicar fotografías posadas de su bebé de 3 años. "He aprendido que no puedes publicar nada, porque la gente comentará y dirá las cosas más locas", comentó Khloé a Cosmopolitan del Reino Unido para su edición de diciembre. "La gente da comentarios no solicitados sin importar lo que hagas. Así que intento mantener las cosas de True bien claras y simples para su bienestar". Pero como toda madre orgullosa, la hermana menor del clan Kardashian, no puede evitar hablar de su primogénita junto al basquetbolista Tristan Thompson, y durante el programa The Ellen DeGeneres, reveló algunas novedades sobre su añorada maternidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Khloé confesó que, desafortunadamente, su hija ha heredado un rasgo de su personalidad que no es mucho de su agrado, por lo que desearía que no siguiera sus pasos en ese aspecto, reportó People. "Soy increíblemente limpia y organizada. Me gusta que todo esté en su lugar, soy muy obsesiva con eso. Y no lo quiero para True, aunque ha heredado mucho. Me siento mal que [lo haga] siendo tan pequeña, pero cada juguete debe ser devuelto exactamente a dónde lo recogió", explicó durante el segmento 'Confesiones de madre'. "Yo siempre intento desordenar las cosas y decirle que '¡está bien vivir en desorden! Aunque esté asqueada por dentro, no quiero que ella esté asqueada. Así que tiene eso, y desearía que no lo tuviese". A través de su ahora desaparecido reality Keeping Up With the Kardashians, Khloé reveló que su personalidad obsesiva en ocasiones se ha interpuesto en su día a día, por lo que esa podría ser la razón de su negativa a que su hija herede ese distintivo rasgo. Durante la sesión de preguntas y respuestas, la fundadora de Good American, aseguró que su manera de criar a su hija es muy distinta a la de sus hermanas Kourtney, Kim y Kylie Jenner. "Soy verdaderamente estricta. Sigo un horario, soy muy militar en cómo crío a True, y creo que un horario salva todo", dijo. "No todas mis hermanas son igual. ¡No les diré quienes!". ¿Quién será la mamá más relajada del clan?

