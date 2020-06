¡La hija de Karyme Lozano recibe importante premio! La orgullosa mamá y actriz mexicana presumió el gran honor con el que galardonaron a su hija mayor, Angela Iturrioz. ¿Quieres saber qué premio recibió a sus 19 años? Te lo contamos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija de Karyme Lozano recibió un significativo galardón en la universidad donde se encuentra estudiando Negocios y su famosa mamá no se aguantó las ganas de compartir el premio que Angela Iturrioz recibió por su carisma como “líder en potencia”, alguien posiblemente destinado a realizar grandes obras. Así compartió la actriz de Niña Amada Mía su felicidad: “¡Todo comienza en la familia...! La base de la sociedad. Quiero compartirles con todo mi amor la emoción que siento en estos momentos! Estoy tan orgullosa de mi hija Ángela, le dieron el premio más importante es su universidad “Emerging Leader award” Líder que emerge. Sigue así mi amor. ¡Te amo y admiro tanto! He aprendido mucho de ti y le doy gracias a Dios todos los días por tu existir”, escribió la orgullosísima mamá de tres hijos, ante el logro conseguido por su primogénita. Hablamos por teléfono con Karyme y su hija para felicitarles: “Estoy tan feliz”, contestó la famosa actriz de telenovelas. “Está haciendo Business en el Marymount College de Palos Verdes y ahora prepara su traslado a Ohio para continuar allí sus estudios. ¡De momento lleva las mejores notas posibles! Todo aes, y este es el premio más importante que pueden recibir en su college”. “Me nominó una de las personas con las que trabajo en la universidad”, nos contó una pletórica Ángela. “Estuve trabajando como Pier Advisor y Residential Assistant, además de estar llevando a cabo mis estudios a la vez. Los jurados decidieron darme el premio a mi entre todos los nominados”, exclamó muy contenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ser tu mamá ha sido una enorme bendición, Angela. ¡Ha sido un agasajo!! Me siento tan plena de ser tu mamá”, escribió muy cariñosa la intérprete de Pueblo Chico, Infierno Grande el pasado día de las madres. La actriz ha formado una hermosa familia en la ciudad de Los Ángeles con su esposo Michael Joseph Domingo, junto a quien adoptó recientemente dos niños hermanos, Mateo y Ana Lucía.

