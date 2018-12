Esta es Elena, la nieta que José José aún no ha conocido por el pleito de su familia

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

José José sigue sin aparecer, hasta ahora lo único que se sabe, y por terceras personas, es que su salud es estable y continúa en Miami en compañía de su esposa Sarita y su hija Sara. Es por ello que su hija mayor Marysol Sosa imploró a su padre esta mañana a través de una entrevista en el programa Un nuevo día (Telemundo) que se comunicara con ella. “Te amo y te extraño. Me has hecho mucha falta, me muero de ganas de poderte ver y de presentarte a tu nieta”.

La pequeña Elena tiene ya dos meses de edad y es el fruto del amor de Marysol y el preiodista mexicanoa Xavier Orozco. La pareja se ha encargado de compartir la foto de la bebé en sus redes sociales. “Elena: hoy que celebras dos meses de haber llegado al planeta, puedo decir que te amo más a cada minuto y te bendigo con todo lo que tu padre y yo somos. Gracias por tu hermosa mirada y tu linda sonrisa. Gracias Papá Dios por este cachito de cielo. Guárdanos siempre en ti. ¡Felicidades chicarrunies!”, escribió Sosa junto a una hermosa imagen de su bebé.

Durante la entrevista, la también actriz y cantante no solo le mandó un mensaje a su padre, también a su hermana menor, Sara, quien supuestamente no permite que su padre vea a Marysol y a José Joel. “A mi hermana por favor: deseo que se comunique, deseo que todo se encuentre bien”.

Ojalá que por el bien de la familia, y por José José, se terminen pronto los conflictos.