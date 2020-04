La hija de James Rodríguez y su hermanito Samuel ¡como dos gotitas de agua! La hija mayor del futbolista colombiano presumió a través de su cuenta de Instagram el increíble parecido con su hermanito de seis meses de nacido. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que se convirtió en hermana mayor, Salomé, la primogénita de James Rodríguez, no deja de mostrar el orgullo y el cariño que siente por su hermanito Samuel, nacido hace seis meses. Y por increíble que parezca, a la tierna edad de seis años la niña es toda una estrella en redes sociales con su cuenta propia de Instagram. Justamente por dicha plataforma compartió una tierna foto de cuando era bebé al lado de una instantánea de sus hermanito para mostrar su enorme parecido ¡Y son como gotitas de agua!. "Gemelos" exclamó en inglés la talentosa -y por lo visto bilingüe niñita- en el post al que le llovieron los piropos de más de 68,000 personas que le dieron "me gusta" al collage. Dos góticas de agua hermosos que Dios los bendiga siempre. -Un seguidor de Salomé Rodríguez en Instagram. La llegada de su hermanito ha despertado la ternura en la niña que no deja de mimar al pequeñín a quien de cuando en cuando muestra por sus redes. Lógicamente el mediocampista del Real Madrid y residente en la capital española, tampoco deja de presumir a su primer hijo varón: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nacimiento del bebé ha generado mucha curiosidad entre los fans primero al darse a conocer la noticia de su llegada al mundo siendo Shannon de Lima -exmujer del cantante Marc Anthony- su pareja- pero al parecer no la mamá de la criatura. Lo que cuentan fuentes en Colombia es que el bebé fue concebido por medio de vientre de alquiler y nació en Colombia, pero muchos de los detalles sobre el nacimiento continúan siendo una incógnita. En enero la venezolana compartió una foto al lado del adorable nenito para celebrar su cumpleaños, ahondando más el misterio. Advertisement

