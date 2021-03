¡Hija de Ingrid Martz sufre aparatoso accidente! ¡Un gran susto para sus papás! Esto es lo que le sucedió a la pequeña Martina a consecuencia de una caída. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ingrid Martz compartió en sus historias el relato del fuerte susto que ella y su esposo se llevaron recientemente con su hija. Al parecer, la pequeña Martina se habría caído del sofá cuando estaba dormida. Tan grande fue el golpe al caer contra el suelo, que a la pequeña se le partieron sus dos dientes delanteros. "Martina estaba acostada en un sillón que por cierto está bastante bajito, muy pegadito al piso y de pronto ella se voltea, se gira, sin darse cuenta que el sillón ahí acababa", relató nerviosa su mamá. "No se pegó fuerte o no pareció que se pegara fuerte, no hizo drama ni lloró muchísimo, ni nada", reveló. Fue hasta el día siguiente que su papá, Rodrigo Luque, se dio cuenta de que la pequeña Martina tenía los dientes rotos. "Me dijo mi esposo, ¡no inventes! ¡se le rompieron dos dientes! Y yo, ¡¿qué?!" exclamó alarmada. Ingrid Martz y su hija Martina Image zoom Credit: Instagram Ingrid Martz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sentimos horrible de pensar que, pues iba a tener que esperar años con dos dientes rotos, los que más se ven, los que están enfrente, tristísimos", reveló con pesar, y aconsejó a sus fans que, si les sucedía algo similar, no dudaran en consultar con un especialista en odontopediatría: "Ojo papás, lo más importante es saber si el diente se rompió por dentro o hasta arriba y saber si llegó hasta la raíz. Si a sus hijos se les rompe un diente, llévenlo al odontopediatra para que lo revise", finalizó. Ingrid Martz Martina hija Image zoom Credit: IG Ingrid Martz Martina nació el 22 de mayo de 2019, así que la pequeña está a punto de cumplir dos añitos. ¡Qué bueno que todo quedó en un susto!

