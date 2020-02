Hija de Geraldine Bazán sorprende con una emotiva declaración de amor a su mamá La primogénita de la expareja ha desnudado su corazón y ha escrito unas hermosas palabras a la actriz que han derretido las redes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es la reina de la casa y de sus corazones. Elissa, la hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, es ya toda una mujercita. Acaba de cumplir 11 años y sus padres le han dedicado unas preciosas palabras en redes junto a fotos de momentos especiales a su lado. Para la hermana mayor no ha sido nada fácil entender y sobrellevar el divorcio de los actores. Así lo contaba Geraldine. Al ser más grande se ha dado más cuenta de todo pero el amor de sus progenitores está siendo fundamental en este proceso de superación. La unión con su mamá es muy, muy especial. Juntas comienzan una nueva aventura actoral en la que Elissa debuta como actriz, lo hace junto a su mami, su mejor compañera y amiga a la que ha dedicado unas hermosas palabras que demuestran el profundo sentimiento que le une a ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras leer la bonita felicitación de cumpleaños de su madre donde aseguraba amarla con todo su corazón, la pequeña le contestó con otro mensaje cargado de afecto y amor de hija. “Ma, no sabes la bendición que Dios me dio de tenerte de mamá”, le escribió de regreso en Instagram. Un escrito de lo más sincero que ha derretido a sus seguidores. Geraldine es una mamá coraje que ha renunciado, en cierta forma, a su vida más personal y al amor de pareja para dedicar todo el tiempo del mundo a sus dos chiquitinas, porque no nos podemos olvidar de Alexa Miranda, la benjamina de la casa. La actriz sigue trabajando pero ha preferido aparcar las relaciones personales hasta estar convencida de que sus niñas están bien, contentas y preparadas. Sus vacaciones son siempre un bálsamo de felicidad y alegría, ellas son sus grandes aliadas y compañeras de viaje, así que es normal que Elissa le dedique tan bellas palabras. ¡Felicidades Elissa, que cumplas muchos más rodeada de tanto amor! Advertisement

