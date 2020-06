"Mi papá cambió el mundo". El conmovedor mensaje de la hija de 6 años de George Floyd Desde los brazos de su tío, la pequeña Gianna salió a la calle y mandó un mensaje al mundo. Sus palabras quedaron grabadas en este emotivo video. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es la viva imagen del futuro y la esperanza. Gianna Floyd, de apenas seis años, habló para el mundo en un video espontáneo donde con su sonrisa repartió unidad y amor. La pequeña, que se encontraba sobre los hombros de su tío, mandó un emotivo mensaje en medio de los disturbios y la violencia generada estos días. "¡Mi papá cambió el mundo!", dijo con su preciosa sonrisa ante las cámaras y los cientos de personas que se manifestaban pacíficamente tras el asesinato de George Floyd. La pequeña arrancó las lágrimas de emoción de los allí presentes y de quienes vieron este video en las redes por su inocencia y su invitación a un mundo mejor. La hija del fallecido George Floyd, asfixiado por un policía mientras le paralizaba el cuello con su rodilla, ha dado un ejemplo de paz y saber estar a pesar de su corta edad. La chiquitina también estuvo con su madre durante la conferencia de prensa que dio a los medios de comunicación donde no pudo contener las lágrimas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él ya nunca la verá crecer, graduarse, no la llevará al altar, si tiene un problema ya no podrá recurrir a él. Estoy aquí por mi pequeña y estoy aquí por George porque quiero justicia para él", dijo ahogada en lágrimas Roxie Washington ante la cara de tristeza de la pequeña Gianna. "Él era bueno y esta es la prueba de que lo era", concluyó entre sollozos y señalando a su princesa. Un momento muy triste que demuestra la familia rota que ha dejado este brutal asesinato. Los ocho minutos de agonía bajo la rodilla del policía han dado lugar a más de una semana de protestas, algunas muy violentas, desatando una de las peores etapas de tensión racial de los últimos años en Estados Unidos.

