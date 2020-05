¡Hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán muestra cómo le quedó el pelo tintado! Elissa convenció a su mamá para cambiar de imagen y ha mostrado a través de su cuenta de Tik Tok el resultado final de su cabello. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una promesa es una promesa. Geraldine Bazán llegó al acuerdo con su hija Elissa que si conseguía una cierta cantidad de likes para que la joven se tintara el pelo, le daría permiso para hacerlo. ¡Y así ha sido! La joven ganó la apuesta y finalmente pudo cumplir la ilusión de dar otro tono a su cabellera clara y rubia. ¿Por qué color optó la primogénita de Gabriel Soto? ¡Pues por el rosado! A través de un video en Tik Tok, la hermana mayor mostró cómo fue el proceso de principio a fin dejando a sus seguidores impactados con el resultado final. Image zoom Elissa Elissasbb/Tik Tok SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La adolescente, que ya es toda la reina de esta aplicación, finalmente optó por colorarse solamente las puntas y en un tono no muy exagerado. Tal y como ella misma expresó, su mamá accedió pero con la condición de que sería algo suave y que no se notase demasiado. Image zoom Elissa Tik Tok Elissa Un primer paso que a Elissa le hizo especial ilusión y que mostró encantada de la vida. La joven ha heredado esa vena artística de sus papás y, concretamente, la coquetería de su mami. Hace unos meses la veíamos debutar como actriz y ahora ya es toda una influencer. Es la mano derecha de Geraldine en muchos de sus videos y desde hace tiempo ya tiene su propio perfil. Definitivamente, ¡ha nacido una estrella!

Close Share options

Close View image ¡Hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán muestra cómo le quedó el pelo tintado!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.