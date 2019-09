¡Qué talento! La hija mayor de Gabriel Soto ha heredado el arte de sus papás La hija mayor de la expareja sorprende con su gracia y desparpajo. Parece que Elisa ha heredado las dotes artísticas de sus papis. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este fin de semana le ha tocado el turno Gabriel Soto de estar con sus pequeñas Elisa y Miranda. El actor nos ha hecho partícipes de un divertido momento con su hija mayor que nos ha robado el corazón. La jovencita tiene talento, de eso no cabe duda, así lo ha dejado ver en este divertido video entre padre e hija. Una grabación que incluso demuestra que la ya no tan pequeña supera a su papi en ritmo, gracia y salero. Al menos en lo que a bailar se refiere. En un tierno video casero ambos nos mostraban sus dotes coreográficas donde Elisa destacó y se llevó todos los piropos de los seguidores de Gabriel. Unas palabras más que merecidas ya que ha demostrado tener alma y duende en esto del baile. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Por fin me salió. Fiebre del sábado noche, sábado noche, mi niña grande”, escribió el actor en redes. Las imágenes lo dicen todo. Aquí hay mucho arte y eso traspasa la pantalla. Esta no es la primera vez que Elisa nos demuestra que lo de cantar, bailar y actuar se le da bien. Hace unos días Gabriel compartía otro simpático video de sus dos amores bailando e interpretando unos personajes que dejaron al descubierto las cualidades artísticas de su hija mayor. Con esos padrazos es normal que le sobre el talento. Estén con quien estén, estas dos preciosidades disfrutan de lo lindo ya que ambos progenitores siempre buscan alguna actividad interesante y creativa que hacer con ellas. Este verano ha sido de ensueño para Geraldine junto a sus pequeñas con quienes ha visitado Perú en un viaje inolvidable lleno de momentos mágicos y emotivos. Gracias por compartir estos entrañables episodios que siempre nos transmiten emoción y alegría. Advertisement EDIT POST

