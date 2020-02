La hija de Gabriel Soto dedica un emotivo mensaje de cumpleaños a su mami, Geraldine Bazán La bella actriz ha cumplido 37 años rodeada del amor de los suyos y con una sorpresa llena de sentimiento, las palabras de su primogénita Elissa. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Está viviendo una segunda juventud, cualquiera diría que acaba de cumplir 37 años. Aunque son pocos, Geraldine Bazán aparenta aún menos. Su actual estado de felicidad en lo laboral y personal inevitablemente le hacen verse más espectacular que nunca. Ahora que la actriz también ha cambiado de imagen por su nuevo proyecto, nos demuestra que haga lo que haga, se ponga lo que le ponga, le sienta de maravilla. Su sonrisa este fin de semana se ha multiplicado por mil ya que ha recibido una de las felicitaciones más especiales para ella. A través de sus redes sociales y con una fotografía entrañable de madre e hija, su primogénita Elissa le ha dedicado unas palabras llenas de amor y sentimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Feliz cumple a la mejor mamá del mundo! Mamá gracias por siempre estar ahí cuando te necesito, por siempre darme los mejores consejos, por estar en mis buenos, y malos momentos, por amarme tanto, por llevarme 9 meses en tu panza, por desvelarte hasta las 3:00 AM para que me duerma y por último, ¡gracias por ser mi mamá! Te amo mami”, ha escrito la bella adolescente. La actriz estrena un nuevo año cargada de buena energía y ganas de hacer un millón de cosas. Su agenda está llena de proyectos y en lo personal asegura estar divirtiéndose más que nunca. Solo nos queda desearle unos 37 llenos de cosas bonitas. ¡Feliz cumpleaños! Advertisement

