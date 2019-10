La hija de la fallecida Lorena Rojas cumple seis años. Así celebró la familia este día tan especial para la pequeña Entre risas, regalos y una torta enorme, la hija adoptada de la recordada actriz celebra un año más de vida rodeada del amor de sus familiares. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando casi se cumplen cinco años de la marcha de Lorena Rojas, su hija Luciana celebra la vida. Ya son seis primaveras para la pequeña que llenó de amor e ilusión los últimos instantes de la recordada actriz. Su sueño de ser madre se hizo realidad con su princesa que acaba de celebrar una preciosa fiesta de cumpleaños en familia. La encargada de hacerla reír, feliz, jugar y vivir llena de dicha es Mayra Rojas, la hermana de la famosa actriz que nos dejó en 2015 debido a un cáncer. Su promesa de cuidar y hacer feliz a la chiquitina la ha cumplido con creces. Esta foto que publicó hace unos días en su perfil de Instagram es la mejor evidencia de todas. “Frente a tu ansiado pastel, pensando en el momento que terminen las eternas mañanitas para poder soplar esas velitas que tanto te gustan”, comienza la preciosa dedicatoria de su ahora madre. Luciana tenía dos añitos cuando su madre falleció y quedó al cargo de su tía, quien finalmente la adoptó legalmente. No fueron momentos fáciles pero el tiempo lo pone todo en su sitio y juntas han formado un equipo maravilloso tal y como nos muestra de vez en cuanto en sus redes la también actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tus abuelos, tu tío, tus hermanos, Elvirita, la Peka, Bavo, tu ángel de la guarda y esta mujer que somos tu eterna compañía, lo único que podemos es agradecer la fortuna de poderte ver crecer. ¡Felicidades mi amor!”, le escribió Mayra en un enternecedor mensaje. Image zoom Twitter Lorena Rojas Su hermana se fue en febrero del 2015 tras casi nueve años de valiente lucha contra el cáncer. Les dejó una gran pena, pero también una gran alegría bajo el nombre de Luciana, la luz de sus vidas. Nos unimos a esa felicitación pequeña, ¡que cumplas muchos más! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image La hija de la fallecida Lorena Rojas cumple seis años. Así celebró la familia este día tan especial para la pequeña

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.