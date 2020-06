¡Ha nacido una estrella! La hija de Eugenio Derbez debuta como cantante y deslumbra con su voz La pequeña de 5 años interpretó un tema en inglés acompañada de su hermano Vadhir Derbez y causó sensación con su voz, su entrega y su talento. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Que la familia Derbez lleva el arte en las venas, eso lo tenemos claro. Por eso no nos extraña que la pequeña de la casa, Aitana, haya heredado el talento, la gracia y el sabor de su familia. La hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sorprendía a los usuarios en redes con una magnífica interpretación de un tema musical en el que le acompañaba su hermano mayor, Vadhir Derbez a la guitarra. La preciosa voz de la pequeña de cinco años y, sobre todo, su entrega al cantarla le valió un sinfín de comentarios de cariño y piropos por su luz y pasión al hacerlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La princesa acompañó a su hermano en los coros y terminó casi, casi apoderándose de la canción. Juntos hicieron un dueto excepcional que nos emocionó. A pesar de la diferencia de edad, se convirtieron en uno y el resultado fue simplemente mágico. "Qué belleza", "Qué hermosa", "Que lindos, es lo mejor que he visto el día de hoy", "Amé la inspiración de esa muñeca", "Lo más tierno que vieron mis ojos", "Hermoso dúo de hermanos", escribieron tan solo una minoría. Nos unimos a esa lista interminable de adjetivos positivos, ¡puro talento!

