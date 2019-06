Hija de Edith González cumplirá este gran deseo de su mamá La actriz mexiana soñaba con una fiesta de quinceañera de ensueño para su hija Constanza. Aunque ella no esté, su deseo se cumplirá. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Nuestra querida Edith González tenía muchos sueños por cumplir. Casi todos ellos relacionados con el gran amor de su vida, su hija Constanza. Uno de ellos ocurrirá en apenas un par de meses, un momento que desafortunadamente la actriz no verá. Se trata de la fiesta de quinceañera de la joven, una celebración con la que la protagonista de Corazón Salvaje esperaba regalar el día más maravilloso a su pequeña. La fiesta tendrá lugar, tal y como Andrea Legarreta en el porgrama Hoy, y será a lo grande, como a Edith le habría gustado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La adolescente cumplirá sus 15 el próximo 17 de agosto y tal y como su madre esperaba, disfrutará de su fiesta de princesa junto a sus familiares, amigos y seres más queridos con el vestido que a ella más le guste. Image zoom Instagram Edith González Constanza ha demostrado una entereza poco propia en una niña tan joven tras el fallecimiento de su madre. Su mamá se encargó de prepararla para ello y sus últimos momentos juntas fueron de paz y amor absoluto. Seguro que desde el cielo Edith celebrará y disfrutará de este grandioso momento. Advertisement EDIT POST

