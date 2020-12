Close

"Tan bella o más que la madre": ¡la hija de Alicia Machado impacta con su belleza! La empresaria compartió unas imágenes junto a su princesa y acaparó todas las miradas. Dinorah ha heredado la belleza y la fuerza de su mamá. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es su fiel compañera y mayor cómplice, la que siempre está en las buenas y en las malas. A sus 12 años, Dinorah Valentina puede considerarse el mayor logro en la vida de su progenitora, Alicia Machado. La ya no tan pequeña se ha convertido en toda una mujercita risueña y responsable que ya le roba protagonismo a la que en su día fuera Miss Universo en sus apariciones juntas. Su preciosa carita emana luz y felicidad en cada una de las imágenes que comparte la también actriz en las redes sociales, por eso el aluvión de piropos es una constante. Image zoom Alicia Machado | Credit: IG/AM SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como toda adolescente, empieza a mostrar sus evidentes cambios físicos y su curiosidad por los productos de belleza. En sus más recientes fotografías luce unos ojos espectaculares, no sabemos si adornados con un filtro o con un toquecito de maquillaje. Sea lo que sea, resalta aún más su tierna mirada. Image zoom Credit: Alicia Machado Instagram Dinorah ha sido el gran apoyo y pilar en los momentos difíciles de Alicia, la razón para levantarse y luchar. Esa fortaleza y constancia de la venezolana han sido el mejor ejemplo y valor para su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la pérdida de uno de sus hermanos en estos días, la también modelo se ha apoyado en su hija, su mayor alegría y orgullo. "Qué linda tu nena"; "tan bella que está la nena"; "hermosa tu hija, tanto o más que la mamá", le escribieron sus seguidores. En estos días, Alicia celebró su cumpleaños numero 44 y lo hizo al lado del mejor regalo de todos, su hija. Sin duda, el mejor trabajo de todos. ¡Felicidades por ello!

Close Share options

Close Close Login

Close View image "Tan bella o más que la madre": ¡la hija de Alicia Machado impacta con su belleza!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.