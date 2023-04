Adamari López confiesa que Alaïa guarda silencio para no lastimar a terceros La copresentadora de Hoy día (Telemundo), confesó que su única hija tiene un gran corazón y calla para no dañar al prójimo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El que no comparta su vida más junto al padre de su hija, no quiere decir que Adamari López no reconozca las virtudes que Alaïa heredó de Toni Costa. "Estaba hablando los otros días con Toni en la mañana, por teléfono, porque me tocó a mí llevarla a la escuela, y estábamos hablando de cosas de la niña, y terminamos bromeando que hay una característica en específico, en términos de sentimientos y de que a lo mejor a veces le cuesta expresar ciertas cosas", contó la puertorriqueña a Mezcal TV. "La tiene de los dos, porque a veces por temor a lastimar o a no ofender a alguien, los dos callamos muchas cosas y la niña heredó eso mismo de los dos". Según López, esa no es la única cualidad que la pequeña de ocho años heredó de ellos. "Eso es una de las cosas, pero tiene de los dos, la alegría, lo deportivo del papá", dice. "Tiene buen carácter, es una niña de buen corazón. Creo que tiene muchas cosas de los dos, tiene muchos gestos de él, otros míos, es el complemento perfecto de los dos", y agregó. "Si tú la paras al lado del papá es igualita a él, pero también si la paras al lado mío se parece muchísimo a mí, así que tiene la ventaja de que tiene lo mejor de los dos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, Alaïa también ha sorprendido a mami con otras destrezas. "Bueno, nos fuimos a esquiar y te digo, tiene muchas habilidades para el deporte y ha salido muy buena esquiadora. Yo obviamente llevo más tiempo que ella esquiando, pero ella esquía mejor que yo", cuenta. "Ella me reta a mí a ir por unas montañas que yo no he ido y como ella va, yo voy detrás de ella adonde sea que ella vaya, así que me arriesgo por ella".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López confiesa que Alaïa guarda silencio para no lastimar a terceros

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.