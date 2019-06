Hija de Carolina Sandoval habla sobre la discapacidad que padece: "Yo pensaba ¿por qué a mí?"

Aunque nunca llegó a sufrir bullying por ello, para Bárbara Camila, la primogénita de la periodista de Suelta la sopa (Telemundo) Carolina Sandoval, no ha sido fácil crecer con una discapacidad auditiva que le ha obligado a usar audífonos en sus oídos.

“Nunca he sido víctima de bullying gracias a Dios por mis audífonos pero sí me preguntaban los niños ‘¿qué es eso que tienes en los oídos? ¿puedes escuchar?’ O sea no lo hacían por mal sino porque no lo entendían. Yo entendía que no escuchaba bien en comparación a las otras personas pero no sabía cómo explicárselo a la gente”, se sinceró la adolescente de 15 años durante una reciente transmisión en vivo que realizó su famosa mamá a través de Instagram.

“Yo pensaba ‘¿por qué a mí?, ¿por qué me pasa esto a mí?’ Yo sé que a lo mejor en comparación a otras cosas no es nada y gracias a Dios yo tengo la tecnología y la ayuda de los doctores para poder por lo menos estar cerca del nivel de todos ustedes que pueden escuchar bien”, expresó.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Debido a que tiene un cuarenta por ciento menos de audición que el resto de las personas, la joven reconoció que necesita verle la cara a la persona con la que está hablando para poder entender todo lo que dice.

“No es que me cueste prestar atención pero si no te estoy viendo a la cara y me estás hablando a lo mejor se me va a ir algo, no te voy a escuchar perfectamente. Me gusta verle la cara a la gente, verle los ojos, los labios. Me gusta conectar las palabras de ellos con los labios y ver qué es lo que están diciendo”, detalló Bárbara Camila.

La joven, que tiene cerca de 300 mil seguidores en Instagram, también habló del miedo que le provoca el futuro ya que teme, por ejemplo, que cuando esté viviendo sola no pueda escuchar la alarma de incendio.

“Va a llegar un momento en la vida que yo estaré viviendo sola, entonces ya sea casa o edificio ¿qué pasa si hay un incendio? Que suene la alarma de fuego y que no lo escuche [por ejemplo] porque me ha pasado. Yo he vivido en apartamentos que suena la alarma y no la escucho y cuando esté dormida peor todavía porque yo soy una persona que tengo el sueño profundo. Si no puedo escuchar bien cuando estoy despierta imagínate cuando estoy dormida. Entonces esas cosas sí me dan miedo, pero yo sé que con el apoyo de mi familia, como siempre ellos están ahí por mí, yo puedo manejar eso con calma, con sabiduría e inteligencia”, aseveró.