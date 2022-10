La increíble transformación de la hija de Ana Patricia ¡hasta ganó un concurso con su look único y peculiar! ¡Pero qué hermosa! La hija de Ana Patricia ganó un concurso con este look peculiar ¿La reconoces? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ana patricia hija halloween disfraz concurso Credit: Ana Patricia IG De tal palo tal astilla. A su corta edad, la hija de Ana Patricia Gámez, Giulietta, se roba la atención de las cámaras. Durante un festival en su escuela, la pequeña de 7 años ganó un concurso de disfraces. "Giulietta ganó. Hoy fue el festival de su escuela y había concurso de disfraces, 4 categorías donde ella estaba en Most Creative y [mi hijo] Gael en Cutest. Habían 3 jueces y más de 20 participantes en cada categoría", escribió la presentadora de Enamorándonos USA en el pie del video que compartió en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de dos millones de seguidores. En la grabación, vemos a su hija saltando de la felicidad tras ganar un trofeo al disfraz más original. "No se imaginan las maripositas que yo sentía en el estomago de verlos y más cuando Giulietta salió ganadora", explicó la mamá orgullosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ana patricia hija disfraz halloween Credit: Ana Patricia IG Giulietta lució un disfraz de uno de los personajes de Avatar, la película dirigida por James Cameron y que fue un rotundo éxito en taquilla. La artista mexicana agradeció a la experta en belleza, Millie Morales, quien creó el look de la pequeña. "Gracias al talento infinito y hermosa creatividad de mi Millie ❤️ Este premio te lo dedica Giulietta 🥰", dijo Ana Patricia a lo que la maquillista y estilista respondió: "Qué bellezas. Los quiero mucho. Me alegro mi chiquitina que ganastes".

