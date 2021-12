¡Dinorah, hija de Alicia Machado, se roba todas las miradas en el 45 cumpleaños de su bella mamá! ¡La ganadora de La casa de los famosos cumplió años y para celebrarlo almorzó junto a su hija, quien lució como una preciosa señorita! "Sin ti nada tendría sentido" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Alicia Machado termina el año por todo lo alto y cumple espléndida 45 años! La bella venezolana llegó a diciembre como ganadora de la primera edición de La casa de los famosos, luce una figura envidiable, está enamorada del mexicano Roberto Romano, ¡y su hijita Dinorah ya luce como toda una señorita! La Miss Universe venezolana recibió un día tan especial como hoy desde las playas de Miami: "Aquí ya recibiendo mi cumpleaños. Estoy en el momento más hermoso de mi vida gracias al cariño y amor de miles de Vds. A mi madre y mi hija, mi motor, mis amigos, mi familia adquirida. Happy birthday to me…" Después de compartir tan lindas palabras, la Machado publicó una foto tomando las manos de su hija mientras disfrutaban de un delicioso almuerzo: "Con mi amiga, mi hija, mi princesa. Sin ti nada tendría sentido. Mi luz… Te amo hija, gracias por ser parte de mi vida", escribió bajo la foto en la que la belleza de Dinorah Valentina a sus trece años y ya convertida en toda una señorita acaparó todas las miradas. Alicia Machado Dinorah cumpleaños Credit: IG Alicia Machado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Happy birthday, mami bella. Que papito Dios te siga bendiciendo", escribió otra bella miss, Joyce Giraud, quien no pudo evitar mencionar lo hermosa que estaba la niña: "¡Mi D está gigante y hermosa!", exclamó. Dinora Valentina Alicia Machado Credit: IG Alicia Machado Otras celebridades felicitaron a la simpática Alicia en su día tan especial, como Chiquibaby y Neida Sandoval. Tampoco faltó la felicitación de Julián Gil, buen amigo de la venezolana, por quien ella rompió una lanza al revelar que le parecía un espanto que Marjorie de Sousa no le dejara ver a su hijo, a lo que la actriz de la La Desalmada reaccionó al ser preguntada por la prensa. ¡Feliz cumpleaños, Alicia!

