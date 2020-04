La simpática explicación de la hija de Adamari López sobre el coronavirus La carismática niña de 5 años explicó a su manera y con la inocencia propia de su edad el origen de la pandemia. ¡Tienes que ver el vídeo! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde hace varias semanas no se habla de otro asunto que no sea el coronavirus. La pandemia, que ya ha dejado casi dos millones de casos de contagio y 112 mil muertos en todo el mundo, ha alterado por completo la vida de todos, obligándonos a permanecer confinados en nuestros hogares como medida de prevención ante la imparable propagación del virus. Los niños no están siendo ajenos a la crisis sanitaria y económica que se está viviendo y, a su manera, también están informados de lo que está sucediendo en el mundo. Este es el caso de Alaïa, la primogénita de Adamari López y Toni Costa, quien dio recientemente una explicación muy certera para su edad acerca del origen del coronavirus. Image zoom Adamari Lopez, Toni Costa y Alaia “¿Sabes lo que es el coronavirus?”, le preguntó su famosa mamá como parte de una divertida dinámica de preguntas y respuestas que realizaron en familia con motivo del domingo de Pascua. “Es contagioso”, respondió sin dudarlo la carismática niña de 5 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acto seguido, el bailarín español le preguntó acerca del origen del virus y con la inocencia propia de su edad la niña explicó a su manera la procedencia de la pandemia, logrando sacarle una sonrisa a más de uno con su respuesta en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. “Una vez en China no se lavaron las manos y después vino el coronavirus y después se contagió alguien, fue al doctor y descubrieron que era el coronavirus”, explicó Alaïa. “Y saludó a otra gente y estuvo con otra gente y estornudó y todo eso, ¿verdad?”, agregó Adamari, quien tiene cerca de cinco millones de seguidores solo en Instagram. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

