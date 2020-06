Hermana de Sherlyn comparte la primera foto en redes de su sobrino André Silvia Criselle compartió la primera foto de su sobrino André, nacido hace un par de días. ¡Mira, mira! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Feliz y orgullosa tras la llegada de su sobrino al mundo, Silvia Criselle, hermana de Sherlyn ha publicado la primera foto en redes de su sobrino André en una imagen llena de ternura y que muestra ese fuerte vínculo que hay entre la madre y su recién nacido. "Te amare hasta el último día de mi existencia... bienvenido sobrino tía orgullosa baby amor infinito mi bebé", exclamó la orgullosa tía en el post cuya imagen dice más que mil palabras. En la instantánea aparece la mano del bebecito tomando la mano de su mamá con sus deditos rosados y pequeñísimos, con las uñitas tiernas, aún sin cortar. El pequeñín llegó a este mundo el pasado sábado 30 de mayo hacia las 12:30 p.m., según confirman múltiples fuentes.“Mamá e hijo están en perfecto estado”, aseguró a People en Español el manager de la artista mexicana. Desde la llegada de su hijo, Sherlyn ha documentado y compartido todos los detalles de su nacimiento, incluso revelando que hubo algunas complicaciones durante el parto del bebé con este video: La hermana de Sherlyn documentó también su embarazo en redes. Su hijo Diego apareció en múltiples posts acompañando a su tía en su dulce espera, incluso con esta divertida foto donde quiso imitar su pancita ¡qué tierno! Sherlyn y su hermana Silvia tienen un vínculo inquebrantable y lógicamente, estuvieron juntas para celebrar el espectacular baby shower de la artista: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Casi al tiempo del nacimiento Sherlyn confirmó el nombre que llevaría su hijito. “ANDRÉ. Su nombre es André. El hombre que vino a cambiarlo todo y volvió mi mundo un lugar de arcoíris, atardeceres de colores, lluvia de luz y brillo, te amo amado hijo", exclamó por redes para resaltar el papel que de ahora en adelante ocupará el menor en su vida. "Dios sabe en cuántos lugares le hable de ti de rodillas, hoy mi amado André falta muy poco para verte, mi cielo”, fueron las lindas palabras elegidas por la mamá primeriza. Fue a principios de diciembre pasado que la estrella reveló que estaba esperando gracias a un procedimiento de reproducción asistida al que se había sometido en una clínica de Nueva York. ¡Felicidades a toda la familia!

