“Hay que seguir viviendo”: Julián Gil trabaja sobre el mismo suelo que pisa su hijo pero no puede verlo El actor regresó a México para trabajar en su nueva novela y tiene que afrontar la realidad: su ex Marjorie de Sousa logró quitarle la patria potestad de Matías. ¡Qué duro! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de pasar unas fabulosas vacaciones con su novia Valeria Marín en Turquía, donde recorrieron parajes inolvidables como Estambul y la Capadocia, el actor Julián Gil tuvo que volver a la rutina y a su trabajo en México, país en el que enfrenta la cruda realidad de haber perdido a su hijo. Image zoom OHPIX/The Grosby Group Precisamente durante esta última escapada con su actual pareja, saltó la bomba de que su ex, la actriz Marjorie de Sousa, ganaba la batalla después de tres durísimos años en los que ambos se enfrentaron en numerosas ocasiones batallando alrededor de la custodia del pequeño Matías. Image zoom La mamá de Matías terminó logrando privar al padre de su hijo de la patria potestad, una durísima resolución en firme en la que Julián Gil perdió todos los derechos sobre su hijo, a quien es posible que ni tan siquiera pueda volver a ver hasta que este cumpla la mayoría de edad y le busque por voluntad propia. Image zoom Instagram/Julián Gil “Sí hay algo firme, 'No es lo mismo perder la patria potestad a que descaradamente te la roben'. Amigos de la prensa, busquen el expediente Julián Gil”, escribió en sus redes tras enterarse de la durísima sentencia en su contra. Desde el estudio hoy donde comienza a rodar una nueva telenovela, así fueron las declaraciones que hizo acerca de estos momentos que afronta en México para las cámaras del El Gordo y La Flaca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Desde Televisa les mando muchos cariños, recién terminando nuestra lectura, contentísimo con este nuevo arranque, esta nueva producción”, explicó tratando de mostrarse fuerte y animado. “Hay que seguir luchando, hay que seguir viviendo y en el caso de mi hijo, que me han estado preguntando sobre el tema de Matías, lo único que puedo decir es que hoy y siempre lo voy a llevar en mi corazón”, dijo con un semblante triste y tratando de contener la emoción. Image zoom Difíciles días frente a él, al saber que estará pisando el mismo suelo que su pequeñín y que le será imposible verlo. ¡Tan cerca y tan lejos!

