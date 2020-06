¡Hanna, de Ha*Ash, ya es mamá y mostró el rostro de su pequeña Mathilda nada más nacer! Al borde de las lágrimas, la cantante presentó a la bebé en este emocionante video en el momento en que la matrona se la pone en el pecho. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Mathilda ya está aquí! Con profunda alegría, Hanna, la integrante del grupo musical Ha*Ash anunciaba la llegada al mundo de su bebita a través de unas imágenes llenas de amor y emoción desde el hospital. La cantante, que nos ha compartido la evolución de su tripita durante estos nueve maravillosos meses, también ha querido hacernos partícipes del momento en que le entregan a su bebé nada más nacer. El video ha emocionado profundamente a sus seguidores, incluido Luis Fonsi, quien no pudo evitar dedicarle unas preciosas palabras. "Wow, qué momento tan especial", le escribió el puertorriqueño. "El milagro de la vida siempre se abre paso ante todo. Bienvenida al mundo Mathilda", escribía por su parte la feliz mamá en la cuenta de Instagram del grupo. En la grabación desde el hospital se ve como Hanna rompe a llorar cuando le entregan a su princesa en brazos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Oh Dios mío, oh wow", dijo la mamá entre lágrimas casi sin poder mediar palabra al ver a su milagro. La chiquitina es fruto del amor de la intérprete con su esposo Juan Carlos Herrera con quien lleva cuatro años casada. La pareja se comprometió en 2015 y de una forma también muy emotiva. Las hermanas se encontraban dando una entrevista cuando el entonces novio interrumpió para proponerle matrimonio. Un momento que nos hizo llorar, incluida a su hermana, compañera de viaje, vida y profesión, la talentosa Ashley. Muchísimas felicidades a los papás y a la tía por este hermoso regalo de la vida.

