¡Halle Berry se defiende de las críticas a su hijo y pide compasión en época de coronavirus! Le llueven las críticas a la actriz por un simpático video que colgó durante la cuarentena, en el que puede verse a su hijo de seis años caminando con tacones. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Halle Berry siempre protegió mucho la privacidad de su hijito, Maceo-Robert, quien tiene ya seis años. Por eso sus fans estaban felices de ver el video que compartió recientemente en sus redes. En él se ve caminar al niño de espaldas con dificultad al llevar puestas las botas altas de su mamá. “Día 12 de la cuarentena”, comentó ella en tono jocoso durante su aislamiento en casa por culpa del brote de Covid-19. Pero no todos celebraron el simpático video que compartió la actriz, pronto comenzaron a lloverle las críticas por permitirle al nene caminar con tacones altos. “No le hace daño a nadie, en estos momentos estamos tratando de sobrevivir, ¿se entiende?”. Y a uno más que comentó, la actriz le pidió compasión: “Son tiempos difíciles para los niños, mejor riámonos y tengamos todos un poquito más de compasión”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando una seguidora le dijo: “¡Qué linda! Se la está pasando genial”, ella le corrigió con dulzura: “¡Es un niño! – y añadió un smiley riendo ante la confusión- ¡Y sí, la está pasando muy bien! ¡En estos tiempos reírse ayuda!” La actriz, quien además del pequeño tiene una hija de doce años, ha tratado siempre de mantener la privacidad de sus hijos por todos los medios a su alcance. Por eso siempre sorprende cuando comparte en redes imágenes del pequeño, de quien no muestra el rostro por cuestiones de seguridad. “No quiero que aparezcan por todos lados en Internet”, dijo el pasado mayo en una entrevista al Today Show. “Ya lo harán ellos solitos antes de que pueda darme cuenta. Esa será su vida cuando crezcan, pero serán ellos quienes elijan cuando empezar a hacerlo”. Advertisement

