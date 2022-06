Así es el espectacular cuarto de Giulietta, la hija de Ana Patricia ¡pasen a verlo! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Patricia habitacion de su hija Credit: IG/Ana Patricia La presentadora de Enamorándonos USA, Ana Patricia Gámez, mostró cómo ha quedado la habitación de su hija de 7 años, Giulietta Martínez. ¡Pasen a verla! Empezar galería Sobrecama colorida cuarto de Giulietta, hija de ana patricia gamez Credit: Ana Patricia Facebook "La sobrecama es colorida porque el resto del cuarto tiene tonos neutrales, pero [es muy] bonita", dijo la empresaria mexicana en el video que publicó en su cuenta de Facebook, y en el que mostró cada detalles de la habitación de su hija. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Vanity de ensueño cuarto de Giulietta, hija de ana patricia gamez Credit: Ana Patricia Facebook "Tiene un vanity de niñas, me gusta [mucho]. Más adelante quizás le quede pequeño. Ahí tiene guardado algunas de sus cositas", expresó Ana Patricia. 2 de 9 Ver Todo Para soñar bonito cuarto de Giulietta, hija de ana patricia gamez Credit: Ana Patricia Facebook "[Este] atrapasueños lo compré hace dos años, pero no lo había puesto. Lo compré en un viaje que hicimos a México y me gustó ponerlo ahí". 3 de 9 Ver Todo Anuncio Regalo de abuela cuarto de Giulietta, hija de ana patricia gamez Credit: Ana Patricia Facebook "Este angelito se lo regaló su abuela Alicia, es decir mi mamá, por eso me gusta". 4 de 9 Ver Todo Diademas fashion cuarto de Giulietta, hija de ana patricia gamez Credit: Ana Patricia Facebook "Aquí tiene las diademas mas lindas y elegantes, han sido regalos o que se las han enviado. Se las pone en ocasiones importantes". 5 de 9 Ver Todo Uñas a la moda cuarto de Giulietta, hija de ana patricia gamez Credit: Ana Patricia Facebook "A ella le gusta el tema de las uñas, este es un aparato para pedicure de niñas que yo le regalé en Navidad". 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Área favorita cuarto de Giulietta, hija de ana patricia gamez Credit: Ana Patricia Facebook "¡Esta es mi área favorita! Esta camita más pequeña es para leer, para relajarse. Yo le puse esos cojines, las luces son más de decoración para que se vea más acogedor". 7 de 9 Ver Todo Clóset cuarto de Giulietta, hija de ana patricia gamez Credit: Ana Patricia Facebook "Estos son algunos vestidos, [y hay] algunas cajas con artículos de bebés de recuerdo que conservo". 8 de 9 Ver Todo Segundo clóset cuarto de Giulietta, hija de ana patricia gamez Credit: Ana Patricia Facebook "Por último, les muestro la otra área, algunas cajas con moños diarios [y] otros artículos. Hay playeras de invierno, pantalones, cosas de la escuela y algunas cobijas". 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

