Mira cómo ha crecido uno de los hijos de Ricky Martin Ricky Martin tiene cuatro hijos; ahora presume a uno de ellos y es todo un muchacho. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que Ricky Martin es padre de cuatro hijos, Valentino y Matteo, quienes son mellizos, Lucía y Renn. El tiempo ha pasado y los dos primeros ya han crecido y son todos unos adolescentes. Fue el propio cantante el encargado de dar a conocer un momento familiar, donde se ve que uno de sus vástagos ya es todo un muchacho. "Hydrate!", escribió Martin para acompañar un video, que publicó en su cuenta de Instagram, donde se le ve en lo que parece ser la sala de su casa, sentado en un sofá juntos a su hijo Matteo y dos perritos, con uno de ellos, juega el chico. Ahí se logra apreciar cuánto ha crecido este joven, quien porta ropa deportiva en color blanco. Las reacciones de los internautas surgieron de inmediato. "Tus hijos son una mini versión tuya o una cápsula del tiempo y son tú mismo en la adolescencia, jiji"; "¡Por favor, qué lindo está Matteo!"; "Que bello y grande está Matteo"; "Matteo hace mucho que no te vemos. Ricky tan bello como siempre"; "¡¡Qué lindo verte Matteo!!"; "Que grandes ya están tus hijos Ricky Martin", y "Wow, que grandes están tus hijos. Te conocí en el Estadio Azteca cuando salió René y te presentaron a ti", mencionaron. Ricky Martin Credit: Steve Granitz/FilmMagic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes no dejaron pasar desapercibido el parecido entre padre e hijo."Que increíble Matteo tiene tu misma sonrisa"; "Matteo es igual a su padre a esa edad"; "Es copia tuya Ricky"; "Tu hijito es tu clon"; "Ricky, Matteo es idéntico a ti pero potenciado; está bello", y "La misma sonrisa del papá", agregaron. Ricky Martin ha mostrado que es feliz de pasar tiempo al lado de su familia y también han mencionado que sus hijos son la razón de su vida.

