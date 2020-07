Vannesa Bryant y su hija Natalia causan sensación con nuevas fotos "Dos cosas te hacen cambiar para siempre, el amor y el duelo", escribió la viuda de Kobe Bryant bajo su nuevo retrato. Junto a su primogénita, sorprendió con este insólito y espectacular posado. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La viuda del legendario Kobe Bryant y su primogénita de diecisiete años, Natalia Bryant, han cautivado a las redes con sus nuevos retratos en blanco y negro en los que puede apreciarse el gran parecido entre madre e hija. Vanessa Bryant compartió orgullosa sus nuevas fotos tomadas por el fotógrafo Brian Bowen Smith. Image zoom Vanessa Bryant IG Por más que su primogénita y ella se parecen, esta sufrida mamá no puede dejar de ver a su esposo en todo lo que mira, especialmente en los rostros de sus hijas. “Mi gemela... Aunque en esta foto se parece tanto a su papá”, escribió nostálgica junto al hashtag Mamba Mentality. En un retrato en el que aparecía sola, con una belleza indiscutible pero con una expresión bastante melancólica, escribió esta profunda reflexión, haciendo una sútil referencia a la devastadora pérdida de su esposo y su hija Gianna el pasado enero en un accidente aéreo que cambió su vida para siempre. Image zoom Vanessa Bryant IG “En esta vida dos cosas te cambian y tras ellas nunca volverás a ser el mismo. El amor y el duelo”, dijo sin olvidar agradecer al fotógrafo por la sinceridad que veía en su retrato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la vida continúa y Vanessa Bryant va recuperando poco a poco la sonrisa. Medio año casi después de la tragedia, este cuatro de julio celebró junto a sus pequeñas el Día de la Independencia con un nuevo look que sus seguidores no se cansaron de alabar. Image zoom Vanessa Bryant IG Natalia, Bianka y Capri posaron así de sonrientes en un cálido día de verano con los colores típicos de la jornada, rojo, blanco y azul en honor a la bandera de los Estados Unidos, al calor de su bellísima mamá, quien llevaba una camiseta donde podía leerse en rojo USA.

