Claudia Álvarez no se puede quejar: así fue el tercer baby shower que le han organizado a la actriz By Alma Sacasa

IG/Claudia Álvarez Claudia Álvarez, que está a la espera de su primer hijo, gozó de otro baby shower –el tercero– en honor a su próxima maternidad. Se lo hizo su mejor amiga, la actriz Grettell Valdez.

¡Felicidades! Image zoom IG/Claudia Álvarez Claudia Álvarez y su esposo Billy Rovzar esperan su primer hijo juntos y lo anunciaron este pasado verano.

Preparándose para el bebé Image zoom IG/Claudia Álvarez La pareja aprovechó el tiempo antes de la llegada de su hija y tomaron un baby moon en Europa el mes pasado. Siguen las celebraciones Image zoom IG/Claudia Álvarez También celebraron sus cumpleaños.

Primer baby shower Image zoom IG/Claudia Álvarez Para celebrar la llegada de su hija Kira, la madre y hermana de la actriz le dieron un baby shower. Segundo baby shower Image zoom IG/Claudia Álvarez "💕 BABY SHOWER KIRA 💕 Gracias por éste día tan lleno de rituales hermosos que con tanto amor organizaron!!! Me hace muy feliz compartir esta etapa con ustedes y saber que son grandes guías en mi vida LOS AMO CON TODA MI ALMA", expresó la actriz sobre el segundo baby shower que le organizaron. Donde hay dos, caben tres Image zoom IG/Claudia Álvarez "No puedo estar más agradecida por tantas muestras de amor!!! Gracias @grettellv por organizarme tan lindo baby shower y hacer que este día se quede en mi memoria toda la eternidad!!! Y a todas mis haditas q vinieron GRACIAS x tan hermosas palabras LAS AMO", compartió la mexicana sobre el tercer baby shower.

Muy espiritual Image zoom IG/Claudia Álvarez El baby shower organizado por la actriz Grettell Valdez giró en torno a la relajación y la espiritualidad. Rodeada de amor Image zoom IG/Claudia Álvarez Por lo que parece, Kira tiene muchas mujeres con las que puede contar. Muy bella Image zoom IG/Claudia Álvarez Claudia Álvarez se ve muy feliz y hermosa en esta foto.

¡Besos! Image zoom IG/Claudia Álvarez Su amiga no pudo evitar besar a la pancita de la actriz.

