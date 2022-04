¡Greeicy ya es mamá! La cantante colombiana Greeicy Rendón y su pareja Mike Bahía dieron la bienvenida a su primer bebé la mañana de este jueves. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía ya son padres. El primer retoño de la pareja llegó al mundo la mañana de este jueves en Colombia, donde la pareja se instaló para recibir al nuevo miembro de la familia. El orgulloso padre anunció el nacimiento presumiendo la huella de los pies del bebé plasmada en uno de sus antebrazos. "A partir de hoy dejamos huella compañera", escribió el cantante junto a la imagen en su cuenta de Instagram. "Te admiro, te respeto y te celebro. Sigues llevándome a ¡otro nivel! ¡Eres increíble! ¡Te amo siempre!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Greeicy Rendón Greeicy Rendón | Credit: Mike Bahia/Instagram El orgulloso padre, además, compartió una imagen de Greeicy en la cama del hospital aparentemente antes del nacimiento de su retoño. Por el momento, la madre primeriza aún no se pronuncia sobre uno de los acontecimientos más grandes de su vida, pero las felicitaciones y buenos deseos no se hicieron esperar por parte de sus colegas y seguidores, que inundaron su casilla de mensajes - y corazones - tras el anuncio. Mike Bahia Mike Bahia | Credit: Mike Bahia/Instagram La pareja se comprometió en matrimonio el pasado octubre tras más de 9 años de relación, pero no tiene prisa en llegar al altar. Ante la inminente llegada de su primogénito, de quien ni querían saber el sexo hasta su nacimiento, los cantantes han decidió esperar para dar ese paso hasta que su bebé los pueda acompañar. "Queremos algo muy tranquilo y muy íntimo", dijo Greeicy a People en Español en febrero. "Preferimos esperar a que nuestro hijo o hija esté más consciente, esté más presente, pueda llegar con nosotros y ser parte de ese momento en el que lleguemos al altar. No tenemos afán, creo que vamos a esperar un par de añitos".

