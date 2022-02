Exclusiva: Greeicy Rendón y Mike Bahía hablan de su bebé por nacer... ¡y revelan su nombre! Los cantantes colombianos Greeicy Rendón y Mike Bahía hablan en exclusiva con People en Español sobre esta mágica etapa de embarazo y cómo se preparan para convertirse en padres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Greeicy y Mike Bahia Credit: Business Manager JB Andrea Ramirez Press Desde su finca en Colombia, los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahía se conectaron con People en Español para hablar de esta mágica etapa en sus vidas. La pareja, que se comprometió en el 2021, está esperando su primer bebé. "Esto es algo completamente nuevo para nosotros", dice la mamá primeriza. "No sabemos lo que viene. No sabemos como va a ser, pero lo que sí estamos seguros es que queremos entregar lo mejor, estamos dispuestos a aprender. Empieza la universidad de la vida". La artista, que está en su sexto mes de embarazo, se siente más inspirada que nunca y está por lanzar en marzo su disco La carta. También arrancan en marzo su gira juntos Amantes Tour, que los llevará por varias ciudades en Colombia. Greeicy Credit: Business Manager JB Andrea Ramirez Press "No sabemos si es él o ella, pero yo siento que es él. Yo siento una energía super masculina", dice ella de su hijo por nacer, quien los acompañará en la tarima durante su gira desde el vientre. "Va a ser sorpresa. Queremos dejárselo al destino", añade Bahía sobre enterarse del sexo de su bebé el día que nazca. La pareja tiene nombres de niña y de niño pensados, pero escogerán el definitivo tras conocer a su bebé. "Si es niño será Kai, si es niña será Arena", cuenta ella en exclusiva sobre sus nombres favoritos. Greeicy Credit: Business Manager JB Andrea Ramirez Press Los cantantes disfrutan la compañía de sus perros, pasar tardes relajados columpiándose en su hamaca y rodeados de naturaleza en su casa en Colombia. Los primeros tres meses Rendón revela que sufrió nauseas, mareos y dolores de cabeza. "Me sentía diferente", cuenta ella. "Gracias a Dios nunca vomité, pero sí tenía nauseas constantemente". Ya en su tercer trimestre, se siente con energía y buen estado de ánimo, aunque su creciente barriguita la incomoda a veces para dormir. "Me ha aguantado, ha estado ahí acompañándome", cuenta risueña sobre su futuro esposo. "Ella sabe cuando le da el ninja que tiene adentro", bromea él sobre el estado hormonal de su pareja, que la pone más sensible. "Esos momentos de fácil irritabilidad los he logrado no controlar, pero los identifico", añade ella. "Le digo: ¡creo que viene la ola!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Greeicy y Mike Bahia Credit: Business Manager JB Andrea Ramirez Press "Los hombres vivimos un embarazo diferente al de las mujeres, pero vivimos un embarazo de alguna manera", dice Mike Bahía. "Está ese deseo de hacerlo bien. Tú piensas en qué te gustó de tu papá, que mejorarías de tu papá. Todas esas cosas están en mi cabeza. Seguro la música llegará porque los sentimientos están a flor de piel", reflexiona Bahía —quien lanzó su disco Contento— sobre cómo lo inspirará la paternidad como artista. "Ha sido una experiencia muy bonita, estamos muy bien acompañados de la familia", añade Rendón sobre su embarazo. "El simple hecho de estar en este estado tan poderoso de la mujer te despierta una cosa inexplicable, es como que se enciende un motor". ¡Felicidades a la hermosa pareja!

