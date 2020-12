Close

¡Crece la familia! Giselle Blondet anuncia un nuevo integrante Con una adorable fotografía junto a su hija mayor, la presentadora de televisión puertorriqueña dio a conocer una buena nueva. ¡Entérate! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz y presentadora de televisión Giselle Blondet anunció que su hija mayor Andrea está embarazada, por lo que se convertirá en abuela por segunda vez. Dos años después de recibir a su primera nieta, Sophia, de su hija menor Gabriella, la empresaria puertorriqueña de 56 años compartió en redes orgullosa y feliz la noticia de que tendrá otro nieto. “Hoy puedo gritar a los cuatro vientos la inmensa alegría que tengo en mi corazón. Mi adorada hija Andrea, mi mariposita, me hará abuela por segunda vez", dijo. "Andrea me convirtió en madre por primera vez, todavía recuerdo mi primera noche con ella a mi lado pensando en cómo era posible que yo fuera la mamá de alguien tan chiquitita, frágil y bella. Después de un largo camino con doctores y la bendición de Dios lo lograron”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Blondet aseguró que tanto Andrea como su esposo Todd será padres excepcionales: “No puedo estar más feliz dándole a Dios las gracias por la llegada de un nuevo nieto y porque comienzo a ver mi sueño hecho realidad. ¡Siempre soñé con mis hijos felices y tener mi casa repleta de nietos corriendo de un lado al otro!”, señaló. La foto cuenta con más de 38,000 ‘me gusta’ y miles de comentarios de amigos y colegas, entre ellos celebridades como Charytín Goico, Rodner Figueroa, el Niño Prodigio, Viviana Gibelli o María Elena Salinas.

