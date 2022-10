Exclusiva: Así fue la extraordinaria fiesta que Giovanni Medina organizó para su hijo Emmanuel Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Giovanni Medina y su hijo Emmanuel fiesta de 8 años Credit: Antonio Soto El principito cumplió ocho años de vida y los celebró rodeado de amiguitos, un enorme pastel, Hulk y el Hombre Araña. ¡Pasen a ver las fotos exclusivas! Empezar galería ¡Emmanuel cumple 8! Giovanni Medina y su hijo Emmanuel fiesta de 8 años Credit: Antonio Soto Este 21 de octubre el pequeño Emmanuel, hijo de la actriz mexicana Ninel Conde y el empresario Giovanni Medina, cumplió sus ocho añitos y los celebró en grande. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Mucha felicidad Giovanni Medina y su hijo Emmanuel fiesta de 8 años Credit: Antonio Soto "Estuvo en la alfombra roja de Disney Junior le llevaron pastel los fotógrafos, luego le cantaron las mañanitas", explica en exclusiva a People en Español el orgulloso padre al compartir fotos de la fiesta que organizó en honor de su príncipe. 2 de 8 Ver Todo ¡Supercumple! Giovanni Medina y su hijo Emmanuel fiesta de 8 años Credit: Antonio Soto Como todo niño, Emmanuel admira a los superhéroes ¡y Hulk y el Hombre Araña no faltaron en su comple! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Pura acción Giovanni Medina y su hijo Emmanuel fiesta de 8 años Credit: Antonio Soto Emmanuel recibió como regalo de su padre su primer teléfono IPhone. Aquí otro emocionante momento del festejo donde la madre del pequeño no estuvo presente, como ella misma lo había anunciado días antes de las celebraciones. 4 de 8 Ver Todo Súper divertidos Giovanni Medina y su hijo Emmanuel fiesta de 8 años Credit: Antonio Soto Además de la linda fiesta con sus compañeritos, Emmanuel también compartió un pastel con sus compañeros de tercer grado y acudió con su padre al templo para dar gracias por un año más de vida, según revela Medina. 5 de 8 Ver Todo Un ejemplo Giovanni Medina y su hijo Emmanuel fiesta de 8 años Credit: Antonio Soto "[Emmanuel] No ha terminado de abrir los regalos le dieron 63", aseguró el padre del menor quien explica que desde que su hijo tenía cuatro años él se ha encargado de enseñarle a compartir lo que les ha dado la vida y a ser generosos con los menos afortunados. "Repartimos útiles escolares a niños necesitados; es importante crear una cadena de contagio por eso de pronto si es bueno es que sea público [porque] la sociedad somos", afirma. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Siempre juntos Giovanni Medina y su hijo Emmanuel fiesta de 8 años Credit: Antonio Soto "Emmanuel es un niño muy feliz, muy atendido, muy sano muy cuidado", afirma Medina quien actualmente pelea la custodia del niño con su ex—. "Aquí en nuestra familia es la prioridad. Que se quede la gente con esa tranquilidad de que estamos formando un niño de bien y será un hombre de bien". 7 de 8 Ver Todo Emoción Giovanni Medina y su hijo Emmanuel fiesta de 8 años Credit: Antonio Soto ¡Muchas felicidades al pequeño Emmanuel y que siga colmado de bendiciones! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

