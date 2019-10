Giovanna Acha ¿Cinco bebés? ¡Qué bellos los nietos de Emmanuel!

¿Conoces a Giovanna Acha? Giovis, como le llaman sus familiares y amigos, es la hija mayor del ídolo de la música latina Emmanuel, ¡y la primera en darle un nieto con su nombre!: Emmanuel Lindsey Acha. La hermana del también cantante Alexander Acha confiesa que “todos mis hijos son fans de mi papá. ¡La mayor, María Lucía, ya viene a los conciertos y se sabe todas sus canciones! Todo el tiempo quieren oír a su “abu”. Y nos consta que a su tío Alexander también.

Image zoom La primogénita de Emmanuel rodeada de sus pequeños: María Lucía, Gianna, Francesca, Alessandra y EmmanuelFoto Cortesía Giovanna Acha Giovanna Acha

Esta mamá de familia numerosa es todo un ejemplo de coraje y valentía. Hoy nos comparte su álbum de fotos más familiar y nos cuenta en estas declaraciones exclusivas cómo se siente al ser la mamá de cinco hijos: María Lucía, Gianna, Francesca, y los pequeños gemelos que nos derriten en sus fotos, Alessandra y Emmanuel.

Image zoom Alessandra y Emmanuel Lindsey Acha. El único varón por el momento de Giovanna lleva el nombre de su ilustre abuelo, el ídolo de la canción Emmanuel.Foto Cortesía Giovanna Acha Giovanna Acha

Image zoom Giovanna Acha

“Lo más bonito de ser mamá de familia numerosa es conocer tu capacidad de amar. ¡El corazón se ensancha! Cada nuevo día me llena de dulzura y de risas. Me enamoro todos los días de casa uno de mis hijos. Jamás me espere estar tan llena de amor sin salir de casa. Siempre hay ruido, siempre anécdotas, pequeñas oraciones que te sorprenden, mil besos en la mañana y en la noche”, asegura Giovanna.

Image zoom Giovanna Acha

Pero no todo es de color de rosa: “Lo más difícil por ahora ha sido el sentir que no les puedo dar el mismo tiempo a cada uno. Me tengo que dividir en mil y hasta donde llego… Y lo que llevo peor es que aún no podemos movernos todos juntos en familia. ¡En un coche no cabemos porque no me caben 5 car seats! -exclama riendo-, porque todos son chiquitos. Sigo descifrando esa parte! jajaja”

Image zoom Giovanna Acha disfruta en la alberca de su gran familia. Foto cortesía Giovanna Acha Giovanna Acha

¿Su momento favorito del día? “Mi instante preferido es después de que baño a los cinco. Siempre tengo tiempo de tenerlos a todos en mi cama un ratito y abrazarlos y ver algo juntos, o leer un cuento o jugar en el suelo antes de dormir y rezar con mi esposo, Jordán, y con ellos”.

Image zoom Giovanna Acha con sus pequeños gemelos, Alessandra y Emmanuel Lindsey Acha. Crédito foto: Giovanna Acha Giovanna Acha

Le preguntamos a Giovanna si recomendaría la experiencia de tener familia numerosa. Esto es lo que nos contestó: “Siempre lo recomendaría. Empiezas a dejar el egoísmo a un lado. Estás ahí siempre para tus hijos. No existe tiempo para el ego. Siempre recibes amor. No hay un solo día que no alce la vista al cielo y exclame con el corazón lleno ¡gracias! Ésta es mi vida. Ésta es mi familia y soy plenamente feliz”.