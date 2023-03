Nació el bebé de Gina Rodríguez ¡y es niño! La estrella de Jane The Virgin y su marido Joe Locicero dan la bienvenida a su primer hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Gina Rodríguez, estrella de las series Not Dead Yet y Jane The Virgin, acaba de hacer su debut como mamá a sus 38 años ¡y ha dado a luz a un varón! Así lo confirmó este domingo a PEOPLE el agente de la estrella nacida en Chicago, IL., quien está casada con el también actor Joe LoCicero. Fue en julio pasado —y coincidiendo con su cumpleaños— que la estrella anunció la dulce espera. Un mes después, ella habló sobre su embarazo revelando sus sentimientos como madre primeriza. "Estoy muy emocionada, y abrumada y me siento como super mujer", confesó a PEOPLE. "Siento como que cada día es bizarro y distinto y siento mucho respeto por cada ser humano que ha traído un niño a este planeta. Cada vez que veo a alguien con un niño les dijo: 'Felicidades, eres un superhéroe'". Gina Rodríguez en enero pasado mostrando su pancita de embarazo: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las buenas nuevas llegan a solo semanas del debut de Rodríguez en Not Dead Yet, el 8 de febrero pasado en la plataforma de streaming HULU. En dicha serie ella hace el papel de Nell Serrano, una joven recientemente soltera que necesita desesperadamente hacer un cambio en su vida y su carrera y que acaba trabajando como escritora de obituarios. El show ha recibido buenas críticas y promete ser su nuevo gan éxito después de la aclamada Jane The Virgin, serie donde también intervenía el mexicano Jaime Camil. ¡Muchas felicidades a los nuevos papás!!

