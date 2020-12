Close

¡Así luce la hija de Gianlucca Vachi y Sharon Fonseca en su primera Navidad! Aunque la niña nació con paladar hendido, los papás brillan con la esperanza que da la Navidad en un precioso retrato familiar compartido por el millonario italiano. ¡Qué hermosa es su bebé! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con su bella hijita plácidamente dormida en los brazos de su papá, bajo un frondoso árbol de Navidad lleno de luces y ataviados con unos simpáticos pijamas con motivos navideños, así quisieron Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca felicitar las fiestas a sus millones de seguidores alrededor del mundo. “¡Nuestra familia les desea feliz Navidad!”, exclamó el italiano compartiendo una imagen en la que aparece con ojos de enamorado junta a su novia y su bebita, Blue Jerusalema. A su vez, la joven modelo y mamá primeriza, compartió un retrato parecido de los tres, en el que ahora Sharon Fonseca miraba a cámara con una gran sonrisa: “La Navidad más dulce como una familia de 3 ❤ Eres nuestro regalo más grande mi ángel”, escribió tiernamente la venezolana. Nada borra la sonrisa de esta encantadora y optimista pareja, quien en un post anterior confesó que su hijita había nacido con paladar hendido, algo que “a su debido tiempo, podrán operarla y así ayudarla a llevar una vida completamente normal”, escribió el famoso millonario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿A quién creen que se parezca su hijita? Así lo preguntaron sus papás, con este divertido clip, en el que aparecían retratos infantiles de los progenitores de Blue. Nada borra la sonrisa de este encantador papá, quien volvió a sus divertidos bailes para sacar también una sonrisa a la multitud de fans que han seguido de cerca sus amores y desamores y, más recientemente, el nacimiento de su primera hija. “¡Sonrían y bailen! De nuevo… ¡Feliz Navidad!”

