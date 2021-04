¡Así celebraron Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca la primera Pascua de Blue Jerusalema! La entrañable pareja creó un set de última hora para tomar las fotos de la primera Pascua de su bebé. ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El divertido y multimillonario italiano, Gianluca Vacchi, un DJ sin complejos que conquistó las redes hace años con sus simpáticos bailes, a bordo de lujosos yates y acompañado de bellas modelos, sentó por fin la cabeza junto a la encantadora venezolana Sharon Fonseca. Ambos tuvieron el año pasado a su primera hija, Blue Jerusalema, quien ya era una estrella antes de nacer gracias a los posts que sus papás le dedicaban durante el embarazo. Sufrimos todos impacientes junto a sus progenitores las largas horas que tardó en llegar desde la sala de partos y cómo olvidar su espectacular y emotiva llegada a casa con un jardín de ensueño decorado para la ocasión en su lujosa mansión italiana. Hoy, la pequeña celebró su primer Domingo de Resurrección y sus papás quisieron compartir una felicitación de Pascua para sus seguidores: "¡Felices Pascuas a todos!", escribió Vacchi. "Decidimos volar con el globo y será el mejor viaje de nuestras vidas, ¡la aventura de nuestra familia!. Dios les bendiga a todos", escribió el enamorado papá de Blue Jerusalema. Aunque quedó muy lindo el escenario creado para las fotos, fue algo que montaron de último momento. Así lo reveló Sharon Fonseca desde sus historias de Instagram: "Amigos, le improvisamos un set a la niña para su primera Pascua, no teníamos tantos huevitos así que miren, éstos son de verdad, ¡nos tocó pintarlos!", exclamó riendo. "Estos son los de plástico que encontramos, los de chocolate, algunas almohadas y flores naturales y bueno, esta es una idea para que hagan sus fotos de Pascua", resumió señalando el atrezzo que rodeaba a su preciosa hijita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Feliz Pascua de nuestra parte! Agradecemos por el regalo de la vida, el amor y la alegría. ¡Te enviamos tanto amor y bendiciones a ti y a tu familia!", deseó la mamá de Blue J, compartiendo esta serie de tiernas imágenes de la pequeña. ¡Cuánto ha crecido! ¿Verdad? ¡Está hermosa! Felices Pascuas a todos.

