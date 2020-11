Close

¡Gianluca Vacchi celebra el primer mes de su hijita Blue de forma conmovedora! ¡Cuánta ternura! Al cumplir un mes de vida, el millonario y su joven novia, Sharon Fonseca, celebran a su primer bebé con un amor tan puro... ¡Que te sacarán las lágrimas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El millonario más simpático de las redes y su joven novia tienen ya algo que les une para siempre: el fruto de su amor, una niña que nació el pasado 27 de octubre y acaba de cumplir su primer mes de vida. La forma en que Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca quisieron celebrar este momento tan especial, nada tiene que ver con los derroches lujosos que hemos visto antes. ¿Cómo olvidar la espectacular llegada a la casa desde el hospital al nacer su bebé? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hace un mes recibimos el regalo de nuestras vidas y para celebrarlo, solo queremos cerrar los ojos y tocar el alma pura de nuestra princesa”, escribió el emocionado papá. “Las amo a las dos, son la razón de mi existir”, aseguró Vacchi al compartir este video conmovedor de la pareja meciéndose al ritmo de la romántica canción If the world was ending de JP Saxe. “Qué profundo el sentimiento de amor y familia”, corroboró la joven mamá primeriza abrazada a sus dos grandes amores. “Celebrando un mes de su llegada”. Hace ahora una semana, el papá de Blue Jerusalema quiso asegurarse de que sería la primera pareja de baile de la pequeña. De esta forma, también integró por primera vez a su hijita recién nacida en sus divertidos y famosos bailes, ¡aunque todavía en la carriola! Así comenzaba a divertirse el papá de Blue al aproximarse ya las fiestas, una Navidad que promete ser de lo más tierna en la fastuosa mansión que la pareja comparte en Italia. “¡Ya llega la Navidad y me siento muy agradecido!”, exclamaba el Día de Acción de Gracias. Y desde luego, le sobran los motivos para hacerlo. ¡Felicidades!

