¡Gianluca Vacchi comparte emocionado el primer baile con su hijita Blu Jerusalema! ¡Feliz como un niño con zapatos nuevos! El multimillonario que conquistó las redes con su carisma, es ahora el papá más cariñoso del mundo y sus famosos bailes tienen una nueva protagonista... ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de la larga espera, el multimillonario Gianluca Vacchi se convirtió al fin en papá a sus 52 años y desde el momento de la llegada de su pequeña bebé, ¡no puede quitarle los ojos de encima! Con esta hermosa estampa familiar lo mostró su espectacular novia, la venezolana Sharon Fonseca: “Aquí vamos, poco a poco vamos todos aprendiendo. Él no deja de verla y ella se calma cuando está en sus brazos...” escribió la bella mamá primeriza, quien no tuvo un parto fácil y se está recuperando lentamente después de su cesárea. “Además, empiezo a pensar que sacó algo de su personalidad y carácter”, dijo añadiendo un smiley con cara de susto. Y es que la inquieta personalidad del papá de Blu arrasa. Sus cómicos bailes junto a bellas mujeres y su vida de rico, logró convertirle en uno de los favoritos de las redes en los últimos años. Ahora, después de sentar la cabeza junto a la mujer que le robó el corazón y le convirtió en papá, vuelve a bailar... ¡Pero con su hijita! Con un atuendo de lo más juvenil, bajo el frío sol invernal, Vacchi empujaba así el clásico carrito de su bebé: “Sacando a pasear a Blu Jerusalema, hicimos nuestro primer baile”, escribió bajo el divertido clip, en el que no faltaron sus fieles perros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el primer momento, hemos visto a Gianluca Vacchi totalmente entregado a la causa. Pocas horas después del nacimiento del bebé, aparecía delante de una ventana tras la que podía verse un hermoso atardecer, mostrando su imagen más tierna, completamente cautivado con su pequeña en brazos, en un video que su mamá tomó desde la cama.

