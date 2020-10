Close

Gianluca Vacchi: ¡Les presentamos al papá primerizo más enamorado de la historia! ¡Completamente derretido! El multimillonario de 53 años se muestra loco de amor con su primera hijita entre los brazos en este tierno video que no te puedes perder. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acaba de nacer y ya tiene pastel de cumpleaños, ¡cosas de los ricos y famosos! La pequeña Blu Jerusalema Vacchi ha nacido en una cuna de oro y de unos papás enamorados que desearon ardientemente su llegada: Gianluca Vacchi y su esposa Sharon Fonseca ya tienen a su pequeña entre los brazos. Estas fueron las palabras elegidas por esta encantadora pareja para compartir con el mundo tan feliz momento: “Nuestra hija ya está con nosotros. No les puedo explicar esta experiencia y todas las emociones que estamos sintiendo. Estamos agradecidos y bendecidos. Bienvenida al mundo Blu Jerusalema Vacchi. Te amamos más que a nuestras vidas”. Y este su primer pastel, literalmente de birth day, agarradita al dedo de su mamá: Image zoom Credit: IG Sharon Fonseca Image zoom Credit: IG Sharon Fonseca Horas después, delante de una ventana tras la que podía verse un lindo atardecer, el papá de Blu mostraba su imagen más tierna, completamente cautivado con su pequeña en brazos, en un video que su mamá tomó desde la cama. Completamente enamorado, así le habló este papá primerizo a sus 53 años a su recién nacida: “Bienvenida Blu Jerusalema, soñé con este momento por 9 meses y ahora te tendré en mis brazos por el resto de mi vida. Te amo❤ Papá”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace poco más de una semana, Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi celebraron por todo lo alto la llegada de su bebé con un fantástico baby shower en los magníficos jardines del multimillonario en su mansión de Bolonia. Cuando su novia se puso de parto, Vacchi recordó a su padre y aseguró que estaría orgulloso de la mujer que había elegido: “Ahora sé porque esperé tanto tiempo; la vida tenía para mí un premio especial, tú y nuestra hija. No tengo palabras suficientes para explicar la sensación mas profunda de mi vida y quiero dedicar este momento de profunda alegría y de una nueva vida en camino a la memoria de mi padre y sé que ahora el está orgulloso de la mujer que tuve la oportunidad de elegir para este maravilloso camino. Gracias mi Reina, nuestra hija tendrá la madre más increíble de esta tierra. Te amo con todo mi ser”, finalizó.

