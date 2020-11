Close

Gianluca Vacchi se ve feliz, pero Sharon Fonseca se recupera nostálgica tras dar a luz Mientras que el multimillonario se muestra contento en sus redes, su novia aparece cansada tras un parto difícil que terminó en cesárea. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de un largo parto del que medio mundo estuvo pendiente, por fin la novia del multimillonario Gianluca Vacchi anunció el pasado 27 de octubre que su hijita había nacido. Sharon Fonseca confesó que, después de la larga espera, los doctores acabaron haciéndole una cesárea. “Terminamos haciendo una cesárea y esta foto fue cuando recien salimos de la cirugía, así que esta foto significa mucho para mí”, comentó en sus historias. “Real y simple”, escribió la modelo hace una semana bajo esta foto en la que una doctora le ayudaba a que el recién nacido comenzara su lactancia. “La semana pasada experimenté algunas incertidumbres y, al mismo tiempo, el momento más hermoso de mi vida. ¡Sostuviste mi mano a través de todo mi rey! Nos diste la fuerza y ​​la serenidad que necesitábamos. La vida nos bendijo contigo. Desde el primer día, has sido el padre más increíble que pude haber pedido para mi pequeña❤”, escribió una convaleciente Fonseca. Algo desaparecida de las redes, este fin de semana la mamá de Blue Jerusalema volvió a aparecer de la mano del papá de su pequeña y confesó que era la primera vez que se quitaba el pijama en siete días. “Gracias de todo corazón por el amor que hemos recibido. No les miento si les digo que esta es la primera vez en una semana que me pongo otra ropa que no sea pijamas, y la primera vez que uso mi teléfono, y que a veces me olvidó hasta de tomar agua mientras me recupero de la cesárea”, confesó con carita cansada. “Pero honestamente estoy enamorada del proceso y trato de disfrutar cada segundo.... ¡Ya pasó una semana y siento la nostalgia de que el tiempo vuela! ❤”, exclamó con los sentimientos encontrados, como tantas otras mamás durante los primeros días después de dar a luz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero si necesita que alguien le saque una sonrisa, ahí tiene a su simpatiquísimo novio que no dudó en mostrar a sus 52 años que está en plena forma con un movimiento de cadera que ya quisieran muchos. El ocurrente italiano posó así junto a la mamá de su bebita tras una preciosa letra con la inicial del nombre de la bebé, hecho de flores azules, haciendo honor a su nombre Blue. “Esta es la primera vez que mi plan B sustituye a mi plan A”, dijo con su habitual comicidad. Por la felicidad que enciende su rostro, no hay duda de que Gianluca Vacchi está disfrutando uno de los momentos más hermosos de su vida. Sharon Fonseca se irá recuperando poco a poco y estaremos pendientes. ¿Para cuándo veremos una foto nueva de su hijita? ¡Ya estamos deseando!

