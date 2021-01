Close

¡Gianluca Vacchi derrite las redes con el primer video de su bebé! El millonario italiano quiso presumir sus dotes de peluquero cortándole por primera vez el cabello a su hijita Blue, diagnosticada con paladar hendido. ¡Pero ella le robó todo el protagonismo con una sonrisa! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gianluca Vacchi estaba más que listo para ser papá y ahora su pequeña bebé, Blue Jerusalema, tiene tan loco a su divertido padre que hasta él mismo quiso cortar su pelito por primera vez. El millonario italiano y su joven pareja Sharon Fonseca, confesaron recientemente que su hijita había nacido con paladar hendido, algo que “a su debido tiempo, podrán operarla y así ayudarla a llevar una vida completamente normal”, escribió el millonario en sus redes. Hoy, en el primer clip en el que la pequeña aparece, observamos que su hija es una muñeca hermosa y que está muy cómoda con los tijeretazos de su papi, como si fuera el mejor estilista de toda Italia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de que Vacchi volvió a hacernos reír, ahora con su peculiar estilo como peluquero, hay que reconocer que su pequeña le robó todo el protagonismo en el momento en que comenzó a sonreír. “Blue Jerusalema ya tiene estilista personal… ¡Su papá! Te amo más cada segundo que pasa, princesita”, escribió el DJ bajo el encantador clip. Consciente de que muchas personas no tienen los medios con los que ellos cuentan, el famoso millonario aseguró que comenzará ahora “a apoyar fundaciones como Operation Smile que se encargan de ayudar familias” en la misma situación que su hijita pero con bajos recursos. El papá de Blue no descuida el cuidado de su bella mamá, la modelo venezolana Sharon Fonseca. Así le consentía hace unos días y lo importante no era la pizza que le cocinó, sino cómo la sirvió, ¿opinan lo mismo? “Haría lo que fuera por ti”, escribió un romántico papá primerizo a la madre de su primera hija. “¡Hasta pizza! Aunque me haya salido mal”, bromeó.

